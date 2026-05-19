Çmenduri totale – shikoni pamjet e festës së zjarrtë të tifozëve të Arsenalit para stadiumit
Tifozët e Arsenalit kanë vërshuar rrugët jashtë stadiumit “Emirates”, duke ndezur fishekzjarrë dhe duke valëvitur flamuj, për të festuar titullin e parë të Ligës Premier pas 22 vitesh.
Skenat e “çmendura” në veri të Londrës shpërthyen pasi barazimi i papritur 1-1 i Manchester Cityt ndaj Bournemouthit e mbylli matematikisht garën për titull, duke i kurorëzuar zyrtarisht “Topçinjtë” si kampionët e padiskutueshëm të Anglisë.
Në rrjetet sociale u shpërndanë gjerësisht video të ndryshme, ku shihet se tifozët e Arsenalit nuk humbën kohë dhe u mblodhën menjëherë pranë “Emirates” për të festuar këtë triumf historik.
Pamjet mbresëlënëse tregojnë një “det” tifozësh që ndriçojnë qiellin e natës në veri të Londrës me flakadanë të kuq, duke kënduar njëzëri dhe duke valëvitur me krenari flamujt e klubit, në shenjë feste për arritjen e madhe.
Party time!! Get down to the Emirates, now. Man City have just bottled the league 🥳🥳🥳🥳🥳 pic.twitter.com/8nmFmP8lmf
— Charles Davie (@chuckdavie) May 19, 2026
Këto video virale pasqyrojnë në mënyrë të përkryer atmosferën e jashtëzakonshme të tifozerisë, e cila u mblodh në numër të madh nëpër kryeqytet. Kjo festë spontane në rrugë shënoi zyrtarisht fundin e një pritjeje të dhimbshme për lavdinë në kampionatin vendas.
Skuadra e palodhshme e Mikel Artetës e siguroi titullin “nga divani”, pasi Manchester City la pikë vendimtare.
Ekipi i Pep Guardiolës u ndal me barazim 1-1 nga Bournemouth në “Vitality Stadium”, rezultat që i la kampionët në fuqi katër pikë pas Arsenalit, me vetëm një ndeshje të mbetur deri në fund.
Ky hap fals i Cityt ia dorëzoi Arsenalit çmimin, duke konfirmuar statusin e tij si kampion dhe duke i dhënë fund dominimit vendës të Guardiolës, pa pasur nevojë për dramën e ditës së fundit./Telegrafi/