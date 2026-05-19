10 momentet që i dhanë Arsenalit titullin për herë të parë në 22 vjet
Arsenali e ka kthyer titullin e Ligës Premier në “Emirates” pas 22 vitesh pritje, duke e mbyllur garën një javë para fundit.
Sezoni kampion nuk u fitua me një ndeshje të vetme, por me një sërë momentesh vendimtare – gola në minutat e fundit, fitore “të shëmtuara”, pritje shpëtuese dhe vendime që ndryshuan rrjedhën e kampionatit.
Sky Sports ka përzgjedhur 10 momentet që, sipas tyre, e ndërtuan hap pas hapi rrugën e “Topçinjve” drejt kurorës.
10/ Goditja e afatit kalimtar: “Rrëmbimi” i Eberechi Eze
Arsenali ia “rrëmbeu” Tottenhamit transferimin e Eze nga Crystal Palace për 67.5 milionë funte. Ai u kthye menjëherë në lojtar kyç, duke shënuar fitore vendimtare ndaj Palace dhe Newcastle – gola që, sipas Sky, i sollën Arsenalit 4 pikë vetëm nga ato dy ndeshje.
9/ Barazimi i artë ndaj Man Cityt (1-1), me gol në shtesë
Në shtator 2025, Arsenali mori një pikë jetike kundër Man Cityt falë një aksioni ku Eze e gjeti Martinellin, i cili shënoi në kohën shtesë dhe ia mohoi rivalit dy pikë të arta.
8/ Fitorja-deklaratë në “St James’ Park”: Gabriel i jep fund tersit ndaj Newcastle
Në tetor 2025, pas një ndeshjeje të fortë ku Arsenali u vu në vështirësi, Merino barazoi dhe Gabriel shënoi me kokë nga një harkim nga këndi i Odegaard, duke e kthyer fitoren në një mesazh të qartë për garën e titullit.
7/ Eze dominon dy derbit e Londrës së Veriut: Dy herë 4-1 ndaj Tottenham
Në nëntor 2025 dhe shkurt 2026, Arsenali e poshtëroi Tottenhamin me dy fitore 4-1. Sky veçon faktin se Eze shënoi het-trik në derbi – i pari i Arsenalit që nga 1978 – dhe e mbylli sezonin me pesë gola kundër Spurs.
6/ Fitorja “e shëmtuar” ndaj Brighton (1-0) që ndryshoi ritmin e garës
Në mars 2026, Arsenali fitoi 1-0 në “Amex” në një ndeshje jo spektakolare, por tipike “kampioni”. Në të njëjtën periudhë, Man City la pikë ndaj Nottingham Forest dhe Arsenali u shkëput 7 pikë në krye.
5/ Max Dowman (16) shkruan histori ndaj Evertonit (2-0)
16-vjeçari hyri nga stoli, asistoi për Viktor Gyökeres dhe pastaj shënoi vetë, duke u bërë golashënuesi më i ri në historinë e Ligës Premier – një “shenjë” e fortë e thellësisë dhe energjisë së skuadrës.
4/ Declan Rice pas humbjes nga Man City (2-1): “Nuk ka mbaruar”
Kur Man City e ktheu momentumin në prill, Rice u pa duke u thënë shokëve “Nuk ka mbaruar ende”. Reagimi ishte i menjëhershëm: Arsenali fitoi katër ndeshje radhazi në kampionat pa pësuar gol.
While sitting on the Etihad pitch after losing to Man City, Declan Rice told his teammates: "It's not done." Tonight, he is a Premier League Champion. 🔴
THE CONFERENCE LEAGUE WAS NOT GOING TO BE HIS LAST TROPHY pic.twitter.com/trkgvcNkoh
— Futball Centa (@futballcenta) May 19, 2026
3/ Pritja vendimtare e Rayas kundër West Ham
Në maj 2026, në minutën e 78-të, David Raya bëri një pritje të jashtëzakonshme ndaj Mateus Fernandes, duke e mbajtur Arsenalin “gjallë” në një nga ndeshjet më të tensionuara të sezonit.
2/ VAR-i i jep “dritën jeshile” Arsenalit te West Ham
Pas golit të Trossard për 1-0, West Ham mendoi se barazoi në minutën e 95-të, por VAR e anuloi golin për faull ndaj Rayas. Sky e cilëson si një nga vendimet që peshojnë sa një sezon.
1/ Bournemouth e vulos titullin: Man City ndalet, Arsenali feston
Më 19 maj 2026, Arsenali fitoi 1-0 ndaj Burnleyt, ndërsa Manchester City u ndal 1-1 nga Bournemouth. Kombinimi i këtyre rezultateve e shpalli Arsenalin kampion një javë para fundit.
Pep Guardiola pas ndeshjes e uroi Mikel Artetan dhe lojtarët e Arsenalit.
🗣️ "On behalf of Man City we congratulate Mikel, the staff, players, fans and Arsenal for this Premier League. Next season we will be back."
Festa ka filluar në Londër, me Arsenalin që e kthen titullin pas 22 vitesh. /Telegrafi/