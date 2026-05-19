Chelsea mposht Tottenhmin, mbijetesa për Spurs vendoset në xhiron e fundit
Chelsea ka marrë tri pikë të rëndësishme në javën e 37-të, duke mposhtur Tottenhamin me rezultat 2-1, në një ndeshje të shoqëruar me shumë kartonë dhe ritëm të lartë, sidomos në pjesën e dytë.
“Blutë” kaluan në epërsi në minutën e 18-të me një supergol të Enzo Fernandez, i cili realizoi nga distanca me një goditje të fuqishme.
Chelsea pati edhe një rast të artë për ta dyfishuar avantazhin në minutën e 30-të, por goditja e Fernandez u ndal nga traversa.
Në pjesën e dytë, Chelsea e rriti rezultatin në 2-0 në minutën e 67-të, kur Andrey Santos u gjend përballë portierit pas një pasimi vendimtar dhe finalizoi saktë në cepin e poshtëm të portës.
Tottenham reagoi dhe e rihapi ndeshjen në minutën e 74-të, me Richarlisonin që shfrytëzoi një asistim nga Pape Matar Sarr dhe e dërgoi topin në rrjetë për 2-1.
Megjithatë, Blutë e menaxhuan mirë fundin e takimit, pavarësisht ndërhyrjeve të ashpra dhe kartonëve të shumtë, për ta ruajtur fitoren deri në fishkëllimën e fundit.
Me këtë triumf, Chelsea ngjitet në vendin e tetë me 52 pikë, ndërsa Tottenham mbetet në një situatë shumë të vështirë: me 38 pikë ndodhet në vendin e 17-të, vetëm një hap mbi zonën e rënies.
Në xhiron e fundit, Spurs do ta vazhdojnë luftën për mbijetesë në shtëpi, ku do ta presin Evertonin, në një ndeshje që pritet të jetë vendimtare për fatin e tyre në Ligën Premier.