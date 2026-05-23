Vedat Muriqi ka shënuar një tjetër gol për Mallorcan, në sfidën ndaj Real Oviedos.

Ylli nga Kosova realizoi nga afërsia pas një topi të kthyer për ta dërguar rezultatin në 3-0.

Ky gol mund të jetë i fundit për Muriqin në fanellën e skuadrës spanjolle, meqenëse vetëm disa minuta e ndajnë nga rënia në La Liga 2.

Ndërkohë, ky ishte goli i 23-të në La Liga, duke e mbyllur sezonin si golashënuesi i dytë pas Kylian Mbappe me 25 sosh./Telegrafi/

