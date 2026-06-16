Real Madridi ka në shënjestër tre yje të mëdhenj për qendrën e mbrojtjes
Klubi i madh spanjoll, Real Madridi thuhet se ka vendosur tre qendërmbrojtës të njohur në listën e dëshirave për t’i transferuar në këtë afat kalimtar.
Sipas The Athletic, Real Madridi ka shtuar Ruben Dias, Nico Schlotterbeck dhe Alessandro Bastoni në listën e transferimeve mbrojtëse për verën.
Me objektivin e tyre kryesor, Josko Gvardiol, që është afër zgjatjes së kontratës me Manchester Cityn dhe pa asnjë zhvillim në ndjekjen e Riccardo Calafiori të Arsenalit, gjigantët e La Ligës e kanë kthyer vëmendjen drejt alternativave.
Shoku i skuadrës së Gvardiol te Man City, Dias, është në radarin e Real Madridit dhe e ardhmja e mbrojtësit portugez në stadiumin Etihad është në dyshim pas largimit të Pep Guardiolës. Trajneri i ri i Los Blancos, Jose Mourinho, është një admirues i bashkatdhetarit të tij dhe dëshiron ta sjellë atë në kryeqytetin spanjoll.
🚨 JUST IN: Real Madrid are considering these names for CB:
• Nico Schlotterbeck
• Rúben Dias
• Alessandro Bastoni@MarioCortegana @TheAthleticFC pic.twitter.com/C5ghdA6FCi
— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 16, 2026
Pavarësisht se ka nënshkruar një zgjatje afatgjatë të kontratës me Borussia Dortmund, Schlotterbek mbetet një objektiv konkret për Real Madridin, të cilët po kërkojnë të aktivizojnë një klauzolë të veçantë lirimi me vlerë 50-60 milionë euro në kontratën e tij.
Bastoni ishte lidhur me një transferim te rivalët e përbetuar të Real Madridit, Barcelona, por marrëveshja tani është anuluar për shkak të vlerësimit të Interit dhe përparësisë së klubit katalunas për përforcime në sulm.
Real Madridi tashmë ka siguruar një marrëveshje për nënshkrimin e Ibrahima Konate si transferim i lirë dhe rinovimin e kontratës me Antonio Rudiger. /Telegrafi/