Avokati Koci: Një i ri nga Kosova është ndaluar nga Policia serbe në Horgosh
Avokati Arianit Koci ka bërë të ditur se një i ri nga Kosova, është ndaluar në policia serbe në pikën kufitare Horgosh, mes Hungarisë dhe Serbisë, gjatë rrugëtimit nga Gjermania për në Kosovë.
Koci në një postim në Facebook shkruan se sipas informatave që ka ai ende ndodhet në ambientet e policisë në pikën kufitare.
Postimi i tij i plotë, pa ndërhyrje:
Një i ri nga Kosova, i lindur në vitin 1997, është ndaluar sot nga policia serbe në pikën kufitare Horgosh, mes Hungarisë dhe Serbisë, gjatë rrugëtimit nga Gjermania për në Kosovë.
Informatën e kam pranuar nga një person, identitetin e të cilit e kam konfirmuar.
I riu ende ndodhet në ambientet e policisë në pikën kufitare. Për momentin nuk kam informacion të konfirmuar për statusin e tij procedural.
Ajo që di deri tash është se, gjatë kontrollit të veturës, policia ka gjetur një emblemë të UÇK-së nën ulëse. Sipas burimit tim, i riu NUK e ka ditur se emblema ndodhej aty.
Në veturë janë gjetur edhe disa monedha të argjendta.
Deri tani, sjellja e policisë serbe ndaj tij ka qenë korrekte.
Për momentin nuk po e bëj publik identitetin e të riut.
Po e përcjelli rastin. Nëse ka diçka të re dhe të konfirmuar, do t’ju njoftoj. /Telegrafi/