A e dini nga kanë ardhur paraardhësit e Messit? Hulumtimet zbulojnë detaje të panjohura që e lidhin edhe me Brazilin
Një studim i pemës gjenealogjike të Lionel Messit ka zbuluar një lidhje pak të njohur midis futbollistit argjentinas dhe Brazilit. Një nga stërgjyshërit e Messit nga nëna lindi në vitin 1904 në Ribeirao Preto, një qytet në shtetin brazilian të Sao Paulos, raportoi mediumi i njohur Globo.
Ky është Arderigo Coccettini, i cili u bë Federico Cuccittini pas ndryshimeve në dokumentet e tij të lindjes. Ai ishte stërgjyshi i Lionel Messit dhe paraardhës i nënës së tij, Celia Maria Cuccittini. Familja mbërriti në Brazil nga Italia në fund të shekullit të 19-të.
Nga janë paraardhësit e Messit?
Stërgjyshi i Messit, Raniero Coccettini, lindi në qytetin italian të San Severino Marche. Ai mbërriti në Brazil me gruan e tij Rosa në vitin 1899, pas së cilës filloi punë si punëtor bujqësor në një fermë në brendësi të shtetit të Sao Paulo.
Në Brazil, vajza e tyre Erminia lindi në vitin 1900 dhe djali i tyre Arderigo më 27 janar 1904. Gjatë regjistrimit të familjes, emrat dhe mbiemrat u ndryshuan, gjë që ishte e zakonshme midis emigrantëve evropianë për shkak të ndryshimeve në shqiptim dhe shkrim.
"Arderigo u bë Federico në Brazil, dhe Coccettini u ndryshua në Cuccittini. Federico është stërgjyshi i Messit", shpjegoi studiuesi italian Fiorenzo Santini, i cili rindërtoi pemën gjenealogjike të futbollistit argjentinas.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A three-year investigation by historian Fiorenzo Santini, published by Globo, claims that Lionel Messi has Brazilian roots! 🇦🇷🇧🇷
According to the report, Messi's great-great-grandfather moved from Italy to Brazil in 1899 before the family later moved to… pic.twitter.com/8LsCDerZxz
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 24, 2026
Ai e kaloi vetëm vitin e parë të jetës së tij në Brazil.
Familja u zhvendos nga Brazili në Argjentinë që në vitin 1905. Ata u vendosën në zonën e Rosarios, ku më vonë lindi gjyshi i Messit, Antonio Cuccittini, i ndjekur nga nëna e tij Celia, dhe më 24 qershor 1987, Lionel Andres Messi Cuccittini.
Stërgjyshi i Messit kaloi vetëm vitin e parë të jetës së tij në Brazil. Prandaj, është më e saktë të flitet për një lidhje familjare me Brazilin sesa për origjinë braziliane. Prindërit e tij ishin italianë dhe e gjithë familja shpejt vazhdoi të jetonte në Argjentinë.
Santini bëri kërkime mbi linjën familjare të nënës së tij nga viti 2019 deri në vitin 2022. Gjurmët e çuan në Brazil pikërisht për shkak të mbiemrit Cuccittini, formën e të cilit nuk mundi ta gjente në dokumentet italiane. Më vonë mësoi se mbiemri ishte ndryshuar gjatë qëndrimit të familjes në Brazil.
Messi nderohet me qytetari nderi nga një qytet italian
Hulumtimi konfirmoi gjithashtu rrënjët e forta italiane të Messit. Paraardhësit e tij nga babai vijnë nga zona e Recanatit, ndërsa familja e tij nga nëna ka lidhje me San Severino Marche. Messit iu dha qytetaria nderi e atij qyteti italian në vitin 2022.
Gazzetta dello Sport gjithashtu shkroi më parë se familja Coccettini shkoi fillimisht nga Italia në Brazil, ku kaluan rreth pesë vjet, dhe më pas u zhvendosën në Argjentinë.
🇦🇷🇧🇷 Pesquisa revela que Lionel Messi tem ascendência BRASILEIRA.
De acordo com pesquisas do historiador italiano Fiorenzo Santini, um dos bisavôs do craque argentino nasceu em Ribeirão Preto (SP), no início dos anos 1900, quando a família vivia no interior paulista antes de se… pic.twitter.com/ZuDwrymSrj
— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 24, 2026
Një hetim i ri nga Globo e Brazilit ka dhënë informacion më të saktë në lidhje me vendin dhe datën e lindjes së stërgjyshit të Messit.
Sot, sipas të dhënave në dispozicion, nuk ka të afërm të Messit nga ajo degë e familjes në Ribeirao Preto. Lidhja me Brazilin mbetet e regjistruar kryesisht në dokumentet e imigracionit dhe të regjistrit civil që tregojnë udhëtimin e familjes nga Italia, nëpërmjet Brazilit, në Argjentinë. /Telegrafi/