Florie Bajoku i bën thirrje Qeverisë: Të ndalohen rrjetet sociale për fëmijët nën 16 vjeç
Florie Bajoku, presidente e organizatës MuteFoundation, e cila merret njëhkohësisht edhe me edukimin estetik të fëmijëve përmes teatrit, i ka drejtuar një letër të hapur kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe institucioneve të Kosovës, duke kërkuar masa urgjente për ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale nga fëmijët nën moshën 16-vjeçare.
Në reagimin e saj publik, Bajoku u bëri thirrje Qeverisë së Republikës së Kosovës, Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, si dhe Kuvendit të Kosovës, sapo të konstituohet, që të ndërmarrin hapa konkretë për mbrojtjen e fëmijëve nga rreziqet që, sipas saj, lidhen me përdorimin e hershëm të platformave sociale.
Ajo theksoi se së fundmi Parlamenti Evropian ka miratuar një rezolutë që kërkon vendosjen e moshës minimale 16-vjeçare për qasje në rrjetet sociale, platformat për ndarjen e videove dhe teknologjitë e inteligjencës artificiale.
Sipas Bajokut, vende të ndryshme tashmë kanë nisur të ndërmarrin masa në këtë drejtim. Ajo përmendi Australinë, e cila ka miratuar ligj që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale për personat nën 16 vjeç, si dhe Mbretërinë e Bashkuar, ku kryeministri Keir Starmer ka paralajmëruar kufizime të ngjashme për të mbrojtur shëndetin dhe sigurinë e të rinjve.
“Franca, Gjermania, Spanja dhe Kanadaja po ashtu po ecin me hapa të shpejtë drejt këtyre kufizimeve të domosdoshme”, thuhet në letrën e saj.
Bajoku ngriti shqetësime edhe për ndikimin që përdorimi i pakontrolluar i rrjeteve sociale mund të ketë në shëndetin mendor dhe emocional të fëmijëve.
Ajo vlerësoi se ekspozimi i hershëm ndaj algoritmeve dhe varësisë digjitale po lidhet me rritjen e rasteve të ankthit, depresionit, bullizmit kibernetik dhe presioneve psikologjike tek adoleshentët.
Në letrën e hapur, presidentja e MuteFoundation paralajmëroi gjithashtu për rreziqet që vijnë nga sfidat e rrezikshme që qarkullojnë në rrjetet sociale, duke përmendur se raste të tilla kanë shkaktuar pasoja tragjike në vende të ndryshme të botës.
Ajo shprehu shqetësim edhe për rritjen e rasteve të raportuara tek organet e rendit që lidhen me shkeljen e privatësisë dhe keqpërdorimin e të dhënave personale në mjedisin online.
“Kosova nuk mund të qëndrojë spektatore ndërsa fëmijët tanë bien viktimë e dhunës online dhe abuzimeve të të dhënave”, theksoi Bajoku. /Telegrafi/