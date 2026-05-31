Presidenti sirian zhvillon bisedë telefonike me Trumpin, i kërkon heqjen e plotë të sanksioneve
Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa zhvilloi një telefonatë me presidentin e SHBA-së, Donald Trump, në të cilën ata diskutuan mbështetjen e ekonomisë siriane dhe zhvillimet e fundit rajonale, tha presidenca siriane të dielën.
Gjatë telefonatës, Sharaa tha se heqja e sanksioneve të mbetura të SHBA-së ndaj Sirisë, ishte thelbësore për ringjalljen e ekonomisë dhe tërheqjen e investimeve, sipas deklaratës, transmeton Telegrafi.
Shtetet e Bashkuara thonë se disa sanksione mbeten në fuqi pavarësisht çmontimit të pjesës më të madhe të regjimit të sanksioneve ndaj Sirisë dhe shfuqizimit të Aktit të Cezarit, i cili vendosi masa gjithëpërfshirëse ndaj individëve, kompanive dhe institucioneve të lidhura me ish-presidentin Bashar al-Assad.
Uashingtoni thotë se sanksionet do të vazhdojnë të synojnë Assadin dhe bashkëpunëtorët e tij, si dhe abuzuesit e dyshuar të të drejtave të njeriut, trafikantët e drogës stimuluese që shkakton varësi dhe aktorë të tjerë që thotë se po destabilizojnë rajonin.
SHBA-të kanë thënë gjithashtu se po rishikojnë përcaktimin e Sirisë si një shtet sponsor i terrorizmit, i cili mbart kufizime në ndihmën e jashtme të SHBA-së, eksportet e mbrojtjes dhe disa transaksione financiare.
Heqja e sanksioneve të mbetura shihet gjerësisht si çelësi i suksesit të qeverisë së re të Sirisë. Disa firma saudite po planifikojnë investime miliardë dollarëshe në vend, si pjesë e përpjekjeve të Riadit për të mbështetur rimëkëmbjen e tij, ndërsa shtete të tjera të Gjirit kanë premtuar gjithashtu ndihmë financiare. /Telegrafi/