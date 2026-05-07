Presidenti i Iranit thotë se është takuar me liderin Mojtaba Khamenei
Presidenti i Iranit, Masoud Pezeshkian, tha se kohët e fundit është takuar me udhëheqësin suprem të vendit.
Pezeshkian u raportua të ketë thënë se takimi u shënua nga një atmosferë “thellësisht e përzemërt".
Mojtaba Khamenei nuk është parë në publik që kur pasoi të atin, Ali Khamenei, i cili u vra në sulmet amerikane-izraelite më 28 shkurt.
Udhëheqësi suprem i emëruar së fundmi besohet se është plagosur rëndë në të njëjtin sulm që vrau babanë e tij dhe pesë anëtarë të tjerë të familjes.
Khamenei thuhet se lëshoi një deklaratë të re, e cila u lexua në televizionin shtetëror të enjten e kaluar.
Çfarë dimë për udhëheqësin suprem?
Sipas zyrtarëve të lartë iranianë të cituar nga New York Times muajin e kaluar, këmba e Khameneit u operua tri herë dhe do t’i vendosej protezë.
Ai iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale në njërën dorë, e cila tani po rifiton ngadalë funksionin.
Fytyra dhe buzët e tij janë djegur rëndë dhe ai ende ka vështirësi në të folur, sipas raportit.
Ai përfundimisht do të ketë nevojë për kirurgji plastike.
Thuhet se Khamenei ua ka deleguar vendimmarrjen gjeneralëve iranianë për momentin për shkak të shqetësimeve për sigurinë e tij, lëndimet dhe logjistikën komplekse për t'iu afruar atij. /Telegrafi/