Presidenti rumun jep detaje të reja rreth sulmit me dron rus në një ndërtesë banimi në Galati
Presidenti i Rumanisë, Nicusor Dan, ka dhënë detaje të reja lidhur me incidentin e rëndë të sigurisë që ndodhi në territorin rumun, kur një dron rus goditi një bllok banesash, duke plagosur një grua dhe fëmijën e saj.
Sipas kreut të shtetit rumun, droni ishte pjesë e një vale sulmesh ruse që kaluan pranë kufirit rumuno-ukrainas gjatë operacioneve ushtarake kundër Ukrainës. Ai shpjegoi se mjeti fluturues pa pilot kishte ndryshuar drejtimin e lëvizjes pasi ishte goditur nga sistemet e mbrojtjes ajrore ukrainase.
“Ndërsa dronët rusë kalonin mbi territorin ukrainas, disa prej tyre u rrëzuan. Njëri prej tyre, me shumë gjasë pasi u godit mbi qytetin e Reni, ndryshoi trajektoren dhe u drejtua në anën e Galatit”, deklaroi Dan për mediat rumune.
Megjithëse droni u devijua pas ndërhyrjes së mbrojtjes ajrore ukrainase, presidenti rumun theksoi se përgjegjësia e plotë për incidentin i takon Rusisë, pasi bëhet fjalë për një mjet luftarak të lëshuar nga forcat ruse gjatë sulmeve ndaj Ukrainës, shkruan skynews.
Ai bëri të ditur se ekspertët ushtarakë dhe ekipet e hetimit kanë konstatuar se droni mbante rreth 30 kilogramë eksploziv, çka mund të kishte shkaktuar pasoja shumë më të rënda nëse do të kishte shpërthyer në një zonë më të populluar ose në një objekt kritik.
Sipas autoriteteve rumune, shpërthimi shkaktoi dëme në ndërtesën e goditur dhe plagosi dy persona – një nënë dhe fëmijën e saj. Presidenti Dan tha se të dy po marrin trajtim mjekësor dhe se gjendja e tyre është e mirë, ndërsa mjekët presin rikuperim të plotë.
Ngjarja ka rritur shqetësimet për sigurinë në krahun lindor të NATO-s, pasi Rumania, si vend anëtar i aleancës, ndodhet pranë zonave ku Rusia kryen rregullisht sulme me raketa dhe dronë kundër infrastrukturës ukrainase. Incidenti është një tjetër kujtesë e rrezikut që paraqet lufta në Ukrainë për vendet fqinje, veçanërisht ato që ndajnë kufij me zonat e konfliktit.
Autoritetet rumune kanë nisur një hetim të plotë për të përcaktuar rrugën e saktë të dronit dhe rrethanat që çuan në goditjen e ndërtesës, ndërsa Bukureshti pritet të diskutojë çështjen me aleatët e NATO-s dhe partnerët ndërkombëtarë në ditët në vijim. /Telegrafi/