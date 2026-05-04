Ushtria Amerikane do të përdorë 15,000 trupa në "Operacionin Liria" në Ngushticën e Hormuzit
Më shumë detaje mbi “Operacionin Liria” janë njoftuar nga Komanda Qendrore e SHBA-së, dega ushtarake që vepron në Lindjen e Mesme.
Pas njoftimit të Donald Trump të dielën vonë, grupi thotë se forcat do të fillojnë të mbështesin mallrat tregtare në Ngushticën e Hormuzit që nga sot (e hënë), përcjell Telegrafi.
Në një postim në X, CENTCOM thotë se mbështetja ushtarake për misionin do të përfshijë shkatërrues me raketa të drejtuara, mbi 100 avionë nga toka dhe deti, platforma pa pilot me shumë domene dhe 15,000 anëtarë të shërbimit.
"Mbështetja jonë për këtë mision mbrojtës është thelbësore për sigurinë rajonale dhe ekonominë globale, pasi ne gjithashtu ruajmë bllokadën detare", ka thënë Admirali Brad Cooper, komandant i CENTCOM.
Ndryshe, presidenti amerikan Donald Trump ka premtuar se SHBA-të do të fillojnë të udhëzojnë anijet "në mënyrë të sigurt" jashtë Ngushticës së Hormuzit të hënën në mëngjes.
“Përsëri, këto janë anije nga zona të botës që nuk janë në asnjë mënyrë të përfshira në atë që po ndodh aktualisht në Lindjen e Mesme”, tha Trump.
"U kam thënë përfaqësuesve të mi t'i informojnë se do të bëjmë çmos që anijet dhe ekuipazhet e tyre të dalin në mënyrë të sigurt nga Ngushtica", shtoi ai.
"...Kjo ka për qëllim thjesht të çlirojë njerëzit, kompanitë dhe vendet që nuk kanë bërë absolutisht asgjë të gabuar - Ata janë viktima të rrethanave", sipas Trumpit.
Trump shtoi se ky është një "gjest humanitar në emër të Shteteve të Bashkuara, vendeve të Lindjes së Mesme, por, në veçanti, të vendit të Iranit".
Por, tha se nëse ky "proces humanitar ndërhyhet" në ndonjë mënyrë, ai "do të duhet të trajtohet me forcë".Kujtojmë se zyrtarët iranianë kanë thënë tashmë se çdo ndërhyrje amerikane me lëvizjen e anijeve në zonë do të shkelë armëpushimin. /Telegrafi/