Varoufakis: Kosova gaboi kur pranoi Euron si monedhën e tyre
Kreu i MeRA25, ish-ministri grek i financave Yanis Varoufakis në Debat Plus ka deklaruar se Kosova gaboi kur pranoi Euron si monedhën e tyre.
“E kuptoj nevojën e Kosovës për t’u anëtarësuar në Bashkimin Evropian për shkaqe politike, shkaqe të sigurisë apo arsye të simbolikave, por jo për aspektin e zhvillimit ekonomik. Asnjë ekonomi nuk mund të zhvillohet nëse e përdorë valutën e dikujt tjetër”, tha Varoufakis në Debat Plus.
“Kosova nuk është dashur ta pranojë valutën euro pasi kjo për ju edhe sot mbetet problem. Kosovë është vend i vogël, por edhe Islanda ka qenë vend i vogël por e ka pasur valutën e vet”, ka shtuar Varoufakis.
Ish-ministri grek i financave thotë se institucionet financiare në Kosovë duhet të vendosin në përdorim valutën digjitale.
“Ju nuk keni balanca macroeconomike dhe do të keni problem kur te futen në BE”.
Ai thotë se Kosova ka kapacitete të kufizuara fiskale pasi qeveria juaj nuk ka mundësi të kontrollojë prodhimin e parave (euros).
Varoufakis megjithatë thotë se Kosova ka shënuar progres në politikat financiare.
Por kush është Yanis Varoufakis?
Yanis Varoufakis, është një nga ekonomistët grekë më me ndikim. Mbi të gjitha, ai është një person i shumëanshëm, pasi është ekonomist, shkrimtar, bloger, profesor dhe profesor universiteti. Ai u trajnua si ekonomist në Universitetin e Essex, ku fitoi doktoraturën. Ai ka dhënë mësim në universitete të ndryshme si: Kembrixh, East Anglia, Glasgow, Sydney ose Universiteti i Athinës.
Përveç karrierës së tij si profesor, ai hyri në botën e politikës me partinë greke SYRIZA. Me fitoren zgjedhore të SYRIZA, ai u emërua Ministër i Financave të qeverisë greke në vitin 2015. Megjithatë, ai kaloi vetëm disa muaj në pushtet, pasi dha dorëheqjen më 6 korrik 2015.
Gjatë gjithë karrierës së tij si ekonomist, Varoufakis ka qenë i përfshirë në shumë debate se si krizat ekonomike kanë ndikuar në Evropë, euro dhe krizën e thellë financiare globale që ndodhi midis 2008 dhe 2012.
Gjatë kohës së tij në qeverinë greke, ai kundërshtoi fuqimisht masat shtrënguese të vendosura nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucionet evropiane. Megjithatë, kur kryeministri grek Tsipras pranoi kërkesat e vendosura nga Komisioni Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ai dha dorëheqjen si ministër i financave./Telegrafi/