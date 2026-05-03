Varoufakis: Imazhi i Kosovës në Greqi është përmirësuar dramatikisht gjatë tri viteve të fundit
Kreu i MeRA25, ish-ministri grek i financave Yanis Varoufakis në "Debat Plus" ka folur fjalë pozitive për Kosovën.
“Imazhi i Kosovës në Greqi është përmirësuar dramatikisht gjatë dy apo tri viteve të fundit”.
Ai thotë se për këtë ka ndikuar edhe pozicioni i Kosovës në përplasjet që ka pasur Greqi me Maqedoninë e veriut.
“Kjo përplasje na ka kthyer prapa për dekada të tëra, i ka kthyer prapa maqedonasit dhe rajonin, kështu që për mua çfarë është e rëndësishme është që të largohemi nga konfliktet e pakuptimta”, shtoi ai.
Ai thotë se nacionalizmi është një prej arsyeve kryesore pse Greqia deri më tani nuk e ka njohur shtetin e Kosovës.
Ai thotë se në Greqi mendohet se nëse njohët Kosova “legjitimohet”, Qiproja Veriore që është shtet i njohur vetëm nga Turqia.
Megjithatë sipas tij kjo qasje është e gabuar dhe i takon së kaluarës.Ai thotë se në Kosovë në përgjithësi nga viti 2005 ka pasur zhvillime pozitive të politikave financiare.
Por kush është Yanis Varoufakis?
Yanis Varoufakis, është një nga ekonomistët grekë më me ndikim. Mbi të gjitha, ai është një person i shumëanshëm, pasi është ekonomist, shkrimtar, bloger, profesor dhe profesor universiteti. Ai u trajnua si ekonomist në Universitetin e Essex, ku fitoi doktoraturën. Ai ka dhënë mësim në universitete të ndryshme si: Kembrixh, East Anglia, Glasgoë, Sydney ose Universiteti i Athinës.
Përveç karrierës së tij si profesor, ai hyri në botën e politikës me partinë greke SYRIZA. Me fitoren zgjedhore të SYRIZA, ai u emërua Ministër i Financave të qeverisë greke në vitin 2015. Megjithatë, ai kaloi vetëm disa muaj në pushtet, pasi dha dorëheqjen më 6 korrik 2015.
Gjatë gjithë karrierës së tij si ekonomist, Varoufakis ka qenë i përfshirë në shumë debate se si krizat ekonomike kanë ndikuar në Evropë, euro dhe krizën e thellë financiare globale që ndodhi midis 2008 dhe 2012.
Gjatë kohës së tij në qeverinë greke, ai kundërshtoi fuqimisht masat shtrënguese të vendosura nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucionet evropiane. Megjithatë, kur kryeministri grek Tsipras pranoi kërkesat e vendosura nga Komisioni Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, ai dha dorëheqjen si ministër i financave.
