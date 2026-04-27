Kuvendi i Kosovës po mban seancë plenare kushtuar çështjes së zgjedhjes së presidentit të ri të vendit, një ditë para skadimit të afatit kushtetues për përmbylljen e këtij procesi.
Në rend dite ishte “diskutimi lidhur me zgjedhjen” e kreut të shtetit, në një moment kur institucionet po i afrohen afatit të përcaktuar me Kushtetutë për finalizimin e procedurës së zgjedhjes së presidentit.
27/04/2026 19:06- Cakolli: Afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit përfundon nesër në mesnatë
Hulumtuesi i Institutit Demokratik të Kosovës (KDI), Eugen Cakolli, ka sqaruar se afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit nuk përfundon sonte, por nesër në mesnatë.
Sipas tij, afati 34-ditor i përcaktuar nga Gjykata Kushtetuese përfundon të nesërmen, duke u bazuar në mënyrën e llogaritjes së afateve kushtetuese dhe rregullave të punës së Gjykatës.
Cakolli ka theksuar se, sipas Rregullës 29(1b), kur afatet shprehen në ditë, ato fillojnë të llogariten nga dita pasuese e ngjarjes përkatëse.
Ai ka shpjeguar se meqë aktgjykimi ka hyrë në fuqi më 25 mars, afati ka nisur të rrjedhë nga 26 marsi, ndërsa dita e 34-të përmbyllet nesër në mesnatë.
Sipas këtij interpretimi, hapësira kushtetuese për përmbylljen e procesit të zgjedhjes së presidentit mbetet e hapur edhe për një ditë.
27/04/2026 19:04- Konjufca akuzon opozitën se përmes presidentit dëshiron ta rrëzojë Qeverinë
Zëvendëskryeministri i Kosovës, Glauk Konjufca, akuzoi partitë opozitare se përmes pamundësimit të kuorumit për presidentin, po dëshiron që ta rrëzojë Qeverinë Kurti 3, të formuar katër muaj më parë.
Megjithatë, ai tha se sot, ose sipas disa interpretimeve “edhe nesër” deputetët kanë afat që të zgjedhin presidentin.
“Kjo Qeveri po dëshirojnë të rrëzohet përmes presidentit”, tha Konjufca.
Konjufca zyrtarisht që nga 5 marsi është kandidat i LVV-së për president, së bashku me deputeten tjetër të kësaj partie, Fatmire Kollçaku.
Ai disa herë ka përsëritur në të kaluarën se tërhiqet nëse opozita propozon kandidatë unifikues për kreun e shtetit.
27/04/2026 19:02- Haxhiu: Bojkoti i opozitës e shtyn vendin drejt krizës, deputetët janë të obliguar të votojnë
Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka deklaruar në seancën e thirrur për zgjedhjen e presidentit se mungesa e opozitës po prodhon pasoja direkte dhe po e shtyn vendin drejt një krize të panevojshme politike.
Seanca po zhvillohet pa pjesëmarrjen e partive opozitare, të cilat e kanë bojkotuar procesin.
“Mungesa e opozitës është një veprim që prodhon pasoja direkte, bllokimin e një procedure kushtetuese dhe shtyrjen e vendit drejt një krize të panevojshme”, tha Haxhiu.
Ajo iu referua edhe aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, duke theksuar se sipas tij deputetët janë të obliguar të jenë të pranishëm dhe të votojnë, përveç rasteve kur kanë leje të rregullt paraprake.
“Deputetët janë të obliguar që të jenë të pranishëm dhe të votojnë, përveç rasteve kur kanë marrë leje të rregullt paraprake”, shtoi ajo.
27/04/2026 19:00- Kurti në Kuvend: Afati kushtetues për presidentin po përfundon, dështimi çon në zgjedhje të reja
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka deklaruar në seancën e Kuvendit të thirrur për zgjedhjen e presidentit se ka pasur gatishmëri dhe interesim për gjetjen e një zgjidhjeje për këtë proces.
Ai ka folur për konceptin e kompromisit në demokraci, duke theksuar se ai duhet të bazohet në parime demokratike dhe jo në pazare politike për, siç u shpreh, “rehatimin e figurave politike”.
“Marrëveshja politike dhe kompromisi mes partive për koalicion qeverisës është gjëja më normale në demokraci. Por kompromisi duhet të jetë demokratik. Nuk është pazar që lidhet për të rehatuar figura politike”, tha Kurti.
Sipas tij, kompromisi i vërtetë ndërtohet mbi respektimin e vullnetit të qytetarëve dhe përgjegjësinë institucionale të partive politike.
“Kompromisi i vërtetë ndërtohet mbi dy shtylla të panegociueshme: respektin për rezultatin e zgjedhjeve dhe përgjegjësinë institucionale që rrjedh nga mandati i marrë nga qytetarët”, u shpreh ai.
Kurti theksoi se rezultati i zgjedhjeve duhet të respektohet dhe jo të interpretohet si nënshtrim.
Sipas tij, termi “nënshtrim” është keqpërdorur nga opozita, e cila, siç tha ai, kompromisin e paraqet si nënshtrim të fituesit të zgjedhjeve.
“Rezultati i zgjedhjeve duhet të respektohet dhe respektimi i tij nuk është nënshtrim. Nëse ka nënshtrim, ai është ndaj verdiktit të qytetarëve”, tha Kurti.
Ai shtoi se kompromisi nënkupton marrëveshje që reflekton peshën elektorale të secilit subjekt politik dhe jo imponim politik.
27/04/2026 18:59- LVV insiston që opozita të bëjë të propozojë emra për president
Shefja e Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagavci, tha se partia e saj është e gatshme të japë nënshkrimet e nevojshme për tre kandidatë për president, sapo që emrat të propozohen nga PDK-ja dhe LDK-ja.
“Arsyeja e tre kandidatëve është që PDK dhe LDK të bëhen pjesë e procesit. Dhe, do të shmangeshin zgjedhjet e reja sepse do të merrnin pjesë në votim 80 deputetë”, tha ajo.
Nagavci tha se LVV tërheqë kandidatët e saj për president, por opozita duhet që paraprakisht të propozojë të paktën dy emra për president.
Ajo tha se pranuar asnjë nënshkrim nga LDK-ja për të propozuar ish-presidenten Vjosa Osmani për presidente.
E pyetur që të konfirmojë raportimet se LVV po bisedon me Bashkim Jasharin që ai të kandidohet për president, Nagavci tha:
“Nuk mund të konfirmoj informacionin që po qarkullon në media. Ajo që mund të konfirmoj është që si LVV kemi bërë propozime të njëpasnjëshme dhe i fundit ishte propozimi i tre kandidatëve”.
27/04/2026 18:58- PDK nuk merr pjesë në seancë, Hamza: Çështja e presidentit është temë e mbyllur
Kreu i PDK-së, Bedri Hamza, përsëriti qëndrimin se partia e tij ka përmbyllur kontributin për çështjen e presidentit.
Ai tha se të gjitha propozimet e bëra nga partia e tij “nuk janë marrë në konsideratë” nga LVV-ja.
“Ju uroj sukses në zgjedhjen e presidentit me 90 deputetët” e tjerë të Kuvendit, tha Hamza pas përfundimit të seancës së rregullt plenare.
I pyetur nëse do të votonte dikë nga familja e heroit të Kosovës, Adem Jashari, Hamza tha se në këtë drejtim qëndrimi i partisë nuk ka ndryshuar – teksa paraprakisht kishte shprehur mbështetje për ndonjë kandidat nga kjo familje.
E nëse LDK-ja e propozon ish-presidenten Vjosa Osmani, Hamza tha se ajo mund të zgjidhet me votat e LDK-së dhe LVV-së.
Hamza tha se me LVV-në diskutimet asnjëherë nuk kanë arritur deri te emrat e përveçëm.
Ai nuk tregoi nëse deputetët e partisë së tij do të marrin pjesë në seancën për presidentin.
27/04/2026 18:57- As AAK nuk merr pjesë në seancën për presidentin
Besnik Tahiri, shef i grupit parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha se nuk do të marrin pjesë në seancën e Kuvendit të Kosovës për diskutim lidhur me zgjedhjen e presidentit.
Tahiri tha se diskutime serioze për presidentin ishin dashur të bëhen tash e tre muaj.
“AAK nuk ka qenë e ftuar në këto diskutime, nuk ka marrë pjesë dhe rrjedhimisht ne nuk marrim pjesë në një diskutim që sërish është një performancë publike”, tha Tahiri.
Ai shtoi se diskutimi i sotëm pritet të jetë "diskutim për të folur vetmëvete”, duke iu referuar partisë në pushtet, Lëvizjes Vetëvendosje.
27/04/2026 18:55- LDK nuk merr pjesë në seancën e Kuvendit për diskutim në lidhje me Presidentin
Abdixhiku, kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, u ka thënë mediave që si parti nuk do të marrin pjesë në seancën e thirrur të Kuvendit të Kosovës për “diskutim lidhur me zgjedhjen e Presidentit.
Seancën e paralajmëruar, Abdixhiku e ka quajtur “show propagandues i Vetëvendosjes ”.
Seanca është paralajmëruar se do të fillojë sot në orën 17, gjersa afati i fundit për zgjedhjen e një presidenti është nesër më 28 prill.
Në të kundërtën, Kosova do të shkojë në zgjedhje.
Edhe deputetja e LDK-së, Doarsa Kica Xhelili e ka quajtur këtë seancë "show", në një postim në Facebook duke thënë se për Presidentin "votohet e nuk diskutohet".