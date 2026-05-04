Osmani nis fushatën, zyrtarizon Fahrije Hotin si kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës
Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka bërë të ditur se Fahrije Hoti do t’i bashkohet rrugëtimit politik dhe do të jetë kandidate për deputete në Kuvendin e Kosovës.
Në një reagim publik, Osmani e ka vlerësuar Hotin si një figurë të fuqishme dhe simbol të qëndresës, duke e quajtur “një heroinë e gjallë” që përfaqëson punën, integritetin dhe dinjitetin.
Sipas saj, përfshirja e Fahrije Hotit në politikë përfaqëson zërin e grave dhe të komunitetit, veçanërisht të Krushës, duke theksuar rëndësinë e përfaqësimit të tyre në institucione.
"Fahrija po i bashkohet rrugëtimit tonë politik, sepse ne besojmë në një Kosovë ku dashuria e mund urrejtjen, integriteti dhe puna e ndershme e mundin manipulimin, dhe e vërteta e mund propagandën", ka shkruar Osmani.
Ajo gjithashtu ka theksuar se ky bashkëpunim vjen si vazhdim i përfaqësimit të Kosovës në arenën ndërkombëtare me dinjitet dhe me zërin e grave që nuk heshtin. /Telegrafi/