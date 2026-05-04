Shefi i NATO-s: Evropa e ka marrë mesazhin nga Trumpi
Ndërsa udhëheqësit evropianë mblidhen në një samit në Armeni, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s i është përgjigjur njoftimit të SHBA-së për planet për tërheqjen e 5,000 trupave nga Gjermania.
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka akuzuar disa vende të NATO-s se nuk e mbështesin mjaftueshëm SHBA-në në luftën me Iranin, megjithëse kancelari gjerman Friedrich Merz këmbënguli se nuk kishte “asnjë lidhje midis grindjes së tij” me Trumpin dhe tërheqjes së ushtarëve amerikanë.
“Vendet evropiane e kanë marrë mesazhin nga Trumpi dhe po sigurohen që marrëveshjet për përdorimin e bazave ushtarake po zbatohen”, ka deklaruar Mark Rutte.
“Ka pasur njëfarë zhgënjimi nga pala amerikane, por evropianët kanë dëgjuar”, shtoi ai.
"Ata tani po sigurohen që të gjitha marrëveshjet dypalëshe të bazimit po zbatohen", vazhdoi shefi i NATO-s.
Spanja ka thënë se bazat ushtarake në territorin e saj nuk mund të përdoren për luftën në Iran, por Rutte deklaroi se vendet e tjera të NATO-s si Mali i Zi, Kroacia, Portugalia, Britania, Franca dhe Gjermania po zbatojnë kërkesat për përdorimin e bazave dhe mbështetje të tjera.
Ai tha gjithashtu se "gjithnjë e më shumë" kombe evropiane po parapoziciononin asete pranë Gjirit, për të qenë gati për një "fazë tjetër". /Telegrafi/