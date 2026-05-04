Në Klinë është raportuar një rast i ngacmimit përmes mesazheve me përmbajtje seksuale, ku viktima është një femër kosovare.

Sipas informacioneve zyrtare, më 3 maj 2026 është raportuar se viktima kishte pranuar disa mesazhe (SMS) me përmbajtje të natyrës seksuale nga një mashkull kosovar i dyshuar.

Pas veprimeve hetimore, i dyshuari është arrestuar nga policia.

Me vendim të prokurorit, ai është dërguar në mbajtje.

Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente.

