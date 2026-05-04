Merz thotë se tërheqja e trupave amerikane nga Gjermania ishte e pritshme
Kancelari gjerman Friedrich Merz ka thënë se nuk kishte "asnjë lidhje" midis përplasjes së tij me Donald Trump dhe tërheqjes së 5,000 ushtarëve amerikanë nga Gjermania.
Merz tha se tërheqja ishte e pritshme, pasi trupat ishin stacionuar vetëm përkohësisht në Gjermani nën paraardhësin e Trump, Joe Biden, dhe tërheqja e tyre ishte diskutuar për ca kohë.
"Mund të jetë pak e ekzagjeruar, por nuk është e re", citohet të ketë thënë Merz, përcjell Telegrafi.
Pasi Merz tha se Irani e kishte "poshtëruar" SHBA-në në bisedime dhe Trump reagoi duke i thënë kancelarit të rregullonte "vendin e tij të shkatërruar", Merz i tha ARD se nuk do të braktiste përpjekjet e tij për të përmirësuar marrëdhënien e tyre.
Trump thotë se SHBA-të do ta zvogëlojnë praninë në Gjermani 'shumë më tej' sesa tërheqja fillestare prej 5,000 trupash
"Nuk po heq dorë nga bashkëpunimi në marrëdhënien transatlantike. As nuk po heq dorë nga bashkëpunimi me Donald Trump," tha ai.
Ndërsa Merz përsëriti kritikat e tij ndaj strategjisë së Trump për Iranin, ndërsa mbrojti deklaratën e tij të mëparshme në lidhje me SHBA-në si "të poshtëruar", ai pranoi se duhej të pranonte që Trump kishte një mendim të ndryshëm.
Merz tha gjithashtu se SHBA-të nuk do të stacionojnë raketa kruiz Tomahawk në Gjermani për momentin, të cilat u premtuan nga presidenti i atëhershëm i SHBA-së Biden në vitin 2024 për të forcuar aftësitë parandaluese të Gjermanisë.
Por kjo nuk kishte lidhje me kritikat e tij ndaj Trump, shtoi ai.
Merz tha se "vetë amerikanët aktualisht nuk kanë mjaftueshëm" nga raketat Tomahawk, të cilat kanë një rreze veprimi që shtrihet deri në Rusi. /Telegrafi/