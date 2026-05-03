Trump thotë se SHBA-të do ta zvogëlojnë praninë në Gjermani 'shumë më tej' sesa tërheqja fillestare prej 5,000 trupash
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha të shtunën vonë se Uashingtoni do ta zvogëlojë ndjeshëm praninë e trupave në Gjermani, duke përshkallëzuar një mosmarrëveshje me kancelarin gjerman Friedrich Merz.
Pentagoni njoftoi të premten se do të zvogëlojë 5,000 trupa nga aleati i tij i NATO-s brenda gjashtë deri në dymbëdhjetë muajve të ardhshëm, dhe kjo vjen pasi Merz kritikoi luftën SHBA-Izrael në Iran, duke thënë se Uashingtoni nuk dukej se kishte një strategji të zbatueshme.
Dhe i pyetur të shtunën për arsyen e zvogëlimit të pranisë së trupave në vend, Trump nuk pranoi të ofronte një shpjegim, duke vënë në dukje se një zvogëlim edhe më i madh ishte i afërt, pasi presidenti republikan kërkon të zvogëlojë angazhimin e SHBA-së ndaj sigurisë evropiane.
"Ne do ta zvogëlojmë shumë. Dhe po e zvogëlojmë shumë më tepër se 5,000", u tha Trump gazetarëve në Florida, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ndërkohë, të herët të shtunën, Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë, Boris Pistorius, dukej se e priti me qetësi lajmin se 5,000 trupa amerikane do të largoheshin nga vendi i tij.
Pistorius tha se tërheqja, të cilën Trump e ka kërcënuar prej vitesh, ishte e pritshme dhe tha se kombet evropiane duhet të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre.
Megjithatë, ai theksoi se bashkëpunimi në siguri u sjell dobi të dyja palëve të partneritetit transatlantik.
"Prania e ushtarëve amerikanë në Evropë, dhe veçanërisht në Gjermani, është në interesin tonë dhe në interes të SHBA-së", u tha Pistorius mediave gjermane.
Tërheqja e planifikuar e SHBA-së u përball me rezistencë dypartiake në Uashington, me kritika të shpejta nga demokratët dhe shqetësim nga republikanët se do t'i dërgonte "sinjalin e gabuar" presidentit rus Vladimir Putin, pushtimi i të cilit në Ukrainë hyri së fundmi në vitin e tij të pestë. /Telegrafi/