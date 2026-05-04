Gruaja nga Fushë Kosova ndërron jetë në QKUK, trupi dërgohet për obduksion
Në Fushë Kosovë është raportuar një rast i vdekjes së një gruaje, e cila fillimisht ishte dërguar për trajtim në QKUK, por më pas ka ndërruar jetë.
Ngjarja ka ndodhur më 3 maj 2026 rreth orës 07:33. Vdekja e saj është konstatuar nga mjeku kujdestar në QKUK.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, me qëllim të përcaktimit të shkaqeve të vdekjes.
Autoritetet kanë nisur procedurat hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. /Telegrafi/
