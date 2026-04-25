Abdixhiku përsëri me mesazh për Kurtin: Përcaktohuni, ju ndihmojmë edhe nëse doni marrëveshje me PDK-në
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, i është përgjigjur kryeministrit Albin Kurti, duke kërkuar që të sqarohet nëse synohet një marrëveshje politike me LDK-në apo sigurimi i 90 votave bashkë me PDK-në.
“Ju lutem përcaktohuni a doni marrëveshje politike me LDK-në, apo i doni 90 vota edhe me PDK-në. Nëse është kjo e dyta dhe nuk mundeni pa ta, atëherë nuk mund t’ju ndihmojmë. Kur të merreni vesh, e trajtojmë”, ka shkruar Abdixhiku.
Ai ka shtuar se nëse Kurti kërkon marrëveshje politike me LDK-në, atëherë duhet të ketë komunikim direkt me këtë parti, duke theksuar se LDK-ja merr përgjegjësinë për propozimin e presidentit.
“Presidentin e propozojmë ne me plot përgjegjësi. Mund ta propozojmë edhe Vjosa Osmanin, nëse na i garantoni 66 vota për të”, ka përfunduar ai./Telegrafi/