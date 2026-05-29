Si ta hapni sot vetë një ueb-faqe?
Në të kaluarën, krijimi i një faqeje interneti kërkonte programerë, buxhet dhe shumë kohë. Sot, kjo është shumë më e thjeshtë dhe pothuajse çdokush mund të krijojë një faqe funksionale pa njohuri programimi.
Falë mjeteve moderne “no-code” dhe platformave të thjeshtuara, përdoruesit mund të ndërtojnë faqe interneti duke përdorur ndërfaqe vizuale, shabllone të gatshme dhe zgjidhje automatike për dizajn dhe funksionalitete.
Këto platforma ofrojnë mundësinë për të krijuar faqe për biznese, blogje ose projekte personale pa pasur nevojë të shkruhet kod. Përdoruesit thjesht zgjedhin dizajnin, shtojnë përmbajtjen dhe publikojnë faqen brenda pak minutash.
Gjithashtu, shumë nga këto shërbime përfshijnë hosting, domain dhe mjete për SEO, duke e bërë procesin edhe më të lehtë për fillestarët.
Ekspertët theksojnë se kjo është një nga arsyet pse sot po rritet numri i faqeve të reja në internet – barrierat teknike janë ulur ndjeshëm dhe krijimi i një prezence online është bërë i qasshëm për të gjithë.
Megjithatë, ata paralajmërojnë se për projekte më komplekse ose profesionale, ende mund të nevojitet një zhvillues për personalizim dhe funksione të avancuara. /Telegrafi/