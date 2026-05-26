Lidhja e internetit në Iran është rikthyer pjesërisht, sipas platformës së monitorimit NetBlocks.

Shërbimet duket se janë rikuperuar në ditën e 88-të të asaj që NetBlocks e quan "mbyllja më e gjatë kombëtare e internetit në historinë moderne".

Platforma tha se është e paqartë nëse rilidhja do të vazhdojë.



Interneti u ndërpre ditën e sulmit të parë SHBA-Izrael më 28 shkurt dhe ka qenë i aksesueshëm publikisht vetëm gjatë një problemi të shkurtër në mars.

NetBlocks tha se qeveria ka vendosur mbylljen për të kontrolluar informacionin që vjen nga Irani.

Ndërsa iranianët e zakonshëm po përpiqen të kenë akses në internet, zyrtarët dhe udhëheqësit e lartë postojnë rregullisht në rrjete sociale. /Telegrafi/

