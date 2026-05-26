Pas mbylljes rekord, interneti në Iran po rikthehet gradualisht
Lidhja e internetit në Iran është rikthyer pjesërisht, sipas platformës së monitorimit NetBlocks.
Shërbimet duket se janë rikuperuar në ditën e 88-të të asaj që NetBlocks e quan "mbyllja më e gjatë kombëtare e internetit në historinë moderne".
Platforma tha se është e paqartë nëse rilidhja do të vazhdojë.
📈 Confirmed: Live metrics show a partial restoration to internet connectivity in #Iran on day 88, after 2093 hours of near-total isolation from international networks, the longest nationwide internet shutdown in modern history. It is unclear if the restoration will be sustained. pic.twitter.com/Fi3z3UCMWp
— NetBlocks (@netblocks) May 26, 2026
Interneti u ndërpre ditën e sulmit të parë SHBA-Izrael më 28 shkurt dhe ka qenë i aksesueshëm publikisht vetëm gjatë një problemi të shkurtër në mars.
NetBlocks tha se qeveria ka vendosur mbylljen për të kontrolluar informacionin që vjen nga Irani.
Ndërsa iranianët e zakonshëm po përpiqen të kenë akses në internet, zyrtarët dhe udhëheqësit e lartë postojnë rregullisht në rrjete sociale. /Telegrafi/