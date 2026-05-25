Qeveria iraniane vendos t'i japë fund ndërprerjes së internetit
Irani ka vendosur të rivendosë qasjen në internet në të gjithë vendin, raportoi agjencia shtetërore iraniane e lajmeve Fars.
"Dekreti për të rikthyer internetin në status quo... iu komunikua Ministrisë së Komunikimeve nga presidenti disa minuta më parë", u citua të ketë thënë një burim në ministri, transmeton Telegrafi.
Shumica dërrmuese e qytetarëve iranianë janë përballur me një ndërprerje të internetit që nga fillimi i luftës kundër SHBA-së dhe Izraelit më 28 shkurt - më shumë se 2,000 orë më parë, sipas faqes së monitorimit të internetit NetBlocks.
Vetëm disa qytetarë kanë qenë në gjendje të qëndrojnë të lidhur duke përdorur VPN të shtrenjta dhe të përparuara që anashkalojnë kufizimet.
Nëse shërbimet e internetit kthehen, kjo mund të nënkuptojë që shumë më tepër përmbajtje mediatike rreth ndikimit të luftës në Iran mund të ndahet nga brenda vendit.
Megjithatë, qasja në internetin global para ndërprerjes ishte shumë e kufizuar përmes censurës së shumë faqeve të internetit, dhe kjo ka të ngjarë të mbetet kështu. /Telegrafi/