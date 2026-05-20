Google sjell funksion të ri në Gmail, ndryshon mënyrën e kërkimit të email-eve
Google po sjell një funksion të ri “live” në Gmail që ndryshon mënyrën se si kërkojmë email-et, falë inteligjencës artificiale.
Funksioni i ri AI Overviews do t’u lejojë përdoruesve të kërkojnë email-e duke përdorur gjuhë natyrale, në vend të fjalëve kyçe klasike.
Në vend që të shfaqet një listë e gjatë mesazhesh, inteligjenca artificiale do të analizojë arkivin dhe do të japë përgjigje të drejtpërdrejta me detajet më të rëndësishme.
Google po prezanton edhe opsionin AI Inbox, i cili organizon automatikisht email-et dhe detyrat në kategori si “detyra të sugjeruara” dhe “tema që duhen ndjekur”. Sistemi mund të kujtojë afate pagesash, takime apo njoftime të rëndësishme.
Një tjetër risi është funksioni Proofread, që kontrollon stilin, qartësinë dhe strukturën e email-eve para dërgimit, duke sugjeruar përmirësime automatike.
Google ka bërë të ditur se disa funksione AI që më parë ishin të disponueshme vetëm për abonentët me pagesë, tani do të ofrohen falas për të gjithë përdoruesit e Gmailit. /Telegrafi/