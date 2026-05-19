Microsoft po rikthen disa veçori të vjetra në Windows 11
Microsoft po rikthen disa opsione të vjetra në Windows 11, të cilat e kishin bërë sistemin operativ të dallueshëm që nga viti 2021.
Kompania ka nisur të rikthejë gradualisht disa funksione dhe elemente të njohura të ndërfaqes, pas kritikave të shumta nga përdoruesit që u ankuan për ndryshimet e mëdha të bëra në versionet e para të Windows 11.
Një nga elementet më të komentuara ishte menyja e re me klikim të djathtë (“context menu”), e cila fshehu shumë opsione klasike nën komandën “Show more options”.
Sipas raportimeve, Microsoft po rikthen disa veçori më tradicionale dhe po e bën ndërfaqen më të afërt me atë që përdoruesit kishin në versionet e mëhershme të Windowsit. Kjo përfshin qasje më të shpejtë në opsionet klasike dhe përmirësime në menytë e sistemit, të cilat përdoruesit i konsideronin më praktike.
Ndryshimet e para të Windows 11 në vitin 2021 kishin sjellë një dizajn krejtësisht të ri, me meny të centralizuar Start, ikona të ridizajnuara dhe ndërfaqe më moderne, por një pjesë e përdoruesve kritikuan mungesën e fleksibilitetit dhe largimin e funksioneve të njohura nga Windows 10.
Në komunitetet online dhe forumet e teknologjisë, shumë përdorues kishin kërkuar rikthimin e opsioneve klasike, duke i cilësuar disa nga ndryshimet si më pak praktike për përdorim të përditshëm. /Telegrafi/