Iranianët mbeten të shkëputur nga bota - ndërprerja e internetit hyn në javën e 11-të
Ndërprerja e internetit e zbatuar nga qeveria në Iran ka hyrë në javën e 11-të.
Sipas NetBlocks, një grup monitorimi të internetit, njerëzit e zakonshëm në vend ende nuk kanë qasje në internet dhe mbeten "të shkëputur nga bota".
"Masa e censurës paraqet një pengesë të jashtëzakonshme për njohuritë, informacionin dhe komunikimet për iranianët që përpiqen të vazhdojnë jetën e tyre të përditshme", deklaroi NetBlocks.
Një numër i vogël faqesh ishin të aksesueshme më parë.
Por, ndërsa populli iranian nuk ka mundësi të përdorë internetin, zyrtarët e lartë të tij postojnë rregullisht në rrjete sociale. /Telegrafi/