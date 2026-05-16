Microsoft po prezanton një veçori që e kemi pritur prej dekadash
Microsoft ka prezantuar një funksion të ri për sistemin operativ Windows, të quajtur Cloud-Initiated Driver Recovery, i cili synon të rrisë stabilitetin e sistemit duke zgjidhur automatikisht problemet e shkaktuara nga drajverët e instaluar gabim.
Funksioni i ri lejon që Windows të identifikojë kur një përditësim i drajverit shkakton defekte në sistem dhe ta rikthejë automatikisht atë në një version më të hershëm dhe të qëndrueshëm, pa ndërhyrje të përdoruesit.
Si funksionon sistemi
Në rast se një drajver i ri sjell probleme si ngadalësim të kompjuterit, bllokime apo “blue screen”, sistemi operativ mund të aktivizojë nga cloud-i një proces rikthimi automatik. Në këtë mënyrë, drajveri problematik zëvendësohet me një version që ka funksionuar më parë pa probleme.
Procesi zhvillohet përmes Windows Update dhe nuk kërkon veprime manuale nga përdoruesi apo instalime shtesë.
Synimi i Microsoft
Microsoft thotë se qëllimi kryesor i këtij funksioni është të reduktojë problemet që lidhen me drajverët, të cilët shpesh janë një nga shkaqet kryesore të paqëndrueshmërisë së Windows pas përditësimeve.
Kompania synon të minimizojë situatat kur përdoruesit detyrohen të kërkojnë zgjidhje manuale ose të presin për përditësime korrigjuese.
Përfitimet për përdoruesit
Me këtë risi, përdoruesit e Windows pritet të përfitojnë:
rikthim automatik të drajverëve problematikë
më pak ndërprerje dhe gabime të sistemit
stabilitet më të lartë pas përditësimeve
më pak nevojë për ndërhyrje teknike manuale
Funksioni ndodhet aktualisht në fazë testimi dhe pritet të bëhet pjesë e përditësimeve të ardhshme të Windows gjatë vitit 2026. /Telegrafi/