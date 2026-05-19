Brezovica mbulohet nga bora edhe në pranverë
Në Brezovicë janë regjistruar reshje bore edhe sot, më 19 maj 2026, ndonëse jemi në stinën e pranverës.
Pamjet nga zona e njohur turistike tregojnë reshje të lehta deri mesatare bore, duke krijuar një peizazh dimëror në mes të muajit maj.
Ky fenomen i pazakontë ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve dhe dashamirësve të natyrës, të cilët kanë ndarë imazhe dhe video nga vendi.
Reshjet e borës në këtë periudhë konsiderohen të rralla, por jo të panjohura për zonat e larta malore si Brezovica, ku kushtet atmosferike shpesh ndryshojnë shpejt për shkak të lartësisë dhe temperaturave të ulëta.
Megjithatë, pavarësisht borës së papritur, qendra e skijimit mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara turistike në Kosovë, duke ofruar pamje të veçanta edhe jashtë sezonit të dimrit.