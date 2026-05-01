Ja ku mund të aplikosh këtë javë – mundësi të reja pune në Telegrafi Jobs
Edhe këtë javë, Telegrafi Jobs sjell një përzgjedhje të konkurseve të reja nga kompani të njohura në vend, duke reflektuar kërkesën aktuale të tregut për profile të ndryshme - nga shitja dhe prodhimi, deri te marketingu dhe teknologjia.
Në mesin e mundësive që janë hapur këtë javë, renditen disa pozita nga Viva Fresh Store, ku kërkohen menaxherë të departamenteve, arkatarë dhe sektoristë - role që lidhen drejtpërdrejt me operimin ditor dhe menaxhimin e shitjes në një nga rrjetet më të mëdha të retail-it në vend.
Në anën tjetër, për ata që janë të interesuar për zhvillim profesional në teknologji, Inovativi SHPK ka hapur një thirrje për studentë për trajnim në fusha si RF, SDR dhe cognitive radio - një mundësi konkrete për të fituar përvojë praktike në një sektor në rritje.
Ndërkohë, pozita për Digital Marketing Specialist nga END Properties synon profesionistë që duan të zhvillojnë më tej aftësitë e tyre në marketing digjital dhe komunikim.
Edhe sektori i industrisë ushqimore dhe prodhimit vazhdon të kërkojë staf të ri. Elkos Group ka hapur pozitë për specialist të mishit (kasap), ndërsa Vipa Chips kërkon punëtorë në prodhim dhe operatorë për paketim - role kyçe për funksionimin e zinxhirit të furnizimit.
