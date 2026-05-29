PSG apo Arsenal? Superkompjuteri bën parashikimin përfundimtar për fituesin e Ligës së Kampionëve
Finalja e Ligës së Kampionëve midis Arsenalit dhe Paris Saint-Germain konsiderohet gjerësisht si ndeshja më e madhe e futbollit në botë më 30 maj, me emocionet që shtohen përpara përballjes në Budapest.
Ndërsa pritja rritet rreth ndeshjes më të madhe evropiane të sezonit, ekspertët dhe analistët kanë vazhduar të debatojnë se kush do ta ngrejë trofeun dhe inteligjenca artificiale tani është përfshirë edhe në bisedë.
Për Arsenalin, kjo do të jetë vetëm finalja e dytë e Ligës së Kampionëve në historinë e klubit. Ndërkohë, PSG ka arritur në finale për të dytin vit radhazi dhe synon të mbrojë me sukses kurorën e saj evropiane.
“Topçinjtë” mbeten të pamposhtur në garën e këtij sezoni, duke fituar tetë ndeshje gjatë fazës së ligës përpara se të përparonin pa probleme nëpër raundet eliminatore pa pësuar humbje.
Për shkak të asaj performance mbresëlënëse, superkompjuteri i Opta-s e kishte parë Arsenalin si favorit për pjesën më të madhe të sezonit.
Por parashikimi tani ka ndryshuar në mënyrë dramatike. Opta aktualisht i jep PSG-së një shans prej 56% për ta mbrojtur trofeun, ndërsa Arsenalit i është dhënë një probabilitet 44% për të kompletuar një dopietë të famshme.
Në 10,000 simulime, PSG fitoi brenda 90 minutash në 43.5% të skenarëve, me Arsenalin që triumfoi në 29.7% dhe 26.8% të mbetura që kërkonin kohë shtesë dhe potencialisht gjuajtjet e penalltive.
Fuqia sulmuese e PSG-së mund të ketë ndikuar në ndryshimin e parashikimit, veçanërisht pas shifrave rekord të tyre të shënimit në turneun e këtij sezoni.
Tani, të gjithë sytë janë nga Budapesti për të parë nëse parashikimi i fundit i inteligjencës artificiale do të bëhet realitet. /Telegrafi/