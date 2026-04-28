PDK: Po rrezikohet rendi kushtetues, do të kundërshtojmë çdo përpjekje për zgjedhje të njëanshme të presidentit
Partia Demokratike e Kosovës ka reaguar pas mbledhjes së Kryesisë, duke kundërshtuar ashpër, siç tha, përpjekjet për zgjedhjen e presidentit në mënyrë të njëanshme dhe në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës.
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza, deklaroi se veprime të tilla përbëjnë cenim të rendit kushtetues dhe mund ta çojnë vendin drejt, siç u shpreh ai, “anarkisë politike” me pasoja për stabilitetin institucional.
“Pushteti politik nuk mund të vendoset mbi Kushtetutën dhe ligjet tona. Ky është cenim i rendit kushtetues. Këtë nuk do ta lejojmë dhe do ta ndalojmë”, ka deklaruar Hamza.
Sipas PDK-së, interpretimi i Kushtetutës sipas interesave ditore politike krijon precedent të rrezikshëm dhe rrezikon themelet demokratike të shtetit.
Nga kjo parti u tha se Kosova është ndërtuar me sakrificë dhe se çdo veprim që anashkalon rendin kushtetues përbën rrezik serioz për funksionimin demokratik të vendit.
PDK ka paralajmëruar se do të ndërmarrë, siç thuhet, të gjitha veprimet politike dhe institucionale për mbrojtjen e Kushtetutës dhe rendit demokratik.
Në fund, partia u bëri thirrje qytetarëve të jenë vigjilentë dhe aktivë në mbrojtje të shtetit të së drejtës./Telegrafi.