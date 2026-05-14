Kurti emëron Bedrija Ejupagiqin zëvendësministër të Infrastrukturës dhe Transportit
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Bedrija Ejupagić në pozitën e zëvendësministrit në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Transportit.
"Kryeministri në detyrë Kurti e uroi z. Ejupagić për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja", thuhet në njoftimin e Zyrës së Kryeministrit.
Bedrija Ejupagiq i takon partisë boshnjake NDS, e drejtuar nga Emilja Rexhepi.