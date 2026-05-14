Të shtëna me armë zjarri në Prishtinë, një i plagosur
Një person është plagosur me armë zjarri të enjten mbrëma në Prishtinë.
Rasti ka ndodhur rreth orës 21:40 në rrugën “Ali Sokoli” ka njoftuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.
Pllana thotë se i plagosuri është dërguar për tretman mjekësor.
“Rreth orës 21:40 kemi marrë informatën për të shtëna me armë zjarri,në rrugën “Ali Sokoli” në Prishtinë. Njësitet policore menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, nga ku është raportuar se një person është plagosur. Personi i plagosur, (mashkull), është dërguar për trajtim mjekësor, ndërkohë policia ka nisur një hetim lidhur me rrethanat e këtij rasti”, ka njoftuar Pllana.