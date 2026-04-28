GLPS: Votimi i presidentit pa kuorumin e nevojshëm është “shkelje flagrante” e Kushtetutës
Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ka reaguar pas seancës së mbrëmshme të Kuvendit të Kosovës për zgjedhjen e presidentit/es, duke shprehur “shqetësim serioz” për mënyrën si është zhvilluar procesi dhe duke vlerësuar se është vepruar në kundërshtim me Kushtetutën.
Sipas GLPS-së, seanca e mbrëmshme “u zhvillua në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, duke e kthyer një ndër proceset më të rëndësishme shtetërore në një lojë politike”.
Në reagim, GLPS ka thënë se Gjykata Kushtetuese ka qenë e qartë se për zhvillimin e votimit të presidentit/es kërkohet prania e dy të tretave të të gjithë deputetëve.
“Gjykata Kushtetuese, në Aktgjykimet e rasteve Nr. KO 29/11, KO47/16 dhe KO68/26 ka qenë e qartë se për zhvillimin e votimit të Presidentit/es kërkohet prania e 2/3 të të gjithë deputetëve”, thuhet në reagim.
Organizata ka theksuar se çdo veprim përtej këtij kushti nuk është çështje interpretimi.
“Çdo procedim përtej kësaj nuk është çështje interpretimi, por shkelje e drejtpërdrejtë e rendit kushtetues”, ka deklaruar GLPS.
Në këtë kontekst, GLPS ka vlerësuar se veprimet e ndërmarra në seancën e mbrëmshme janë të pavlefshme dhe se vazhdimi i seancës në të njëjtën formë do të përbënte cenim të rëndë të Kushtetutës.
“Thënë këtë, përveç se janë ‘nule’ të gjitha veprimet e ndërmarra në seancën e mbrëmshme, GLPS vlerëson se thirrja për vazhdimin e saj sot në të njëjtën formë përbëjnë cenim serioz dhe të papranueshëm të Kushtetutës”, thuhet më tej.
GLPS ka shtuar se funksionaliteti institucional nuk mund të ndërtohet mbi shkelje kushtetuese.
“Veprimet që injorojnë këtë rregullim nuk mund të justifikohen as me nevojën për funksionalitet institucional, sepse funksionaliteti nuk mund të ndërtohet mbi shkelje të Kushtetutës”, thuhet në reagim.
Duke paralajmëruar për pasoja në rendin demokratik, organizata ka thënë se relativizimi i kërkesave kushtetuese e vendos vendin në një trajektore të rrezikshme.
“Një qasje e tillë nuk është vetëm e papërgjegjshme por e rrezikshme për rendin demokratik, sepse normalizon shkeljen dhe e vendos vendin në një trajektore ku normat kushtetuese zëvendësohen nga arbitrariteti politik”, thuhet në reagim.
Në fund, GLPS u ka bërë thirrje deputetëve që të ndalin veprimet që, sipas tyre, janë të paligjshme dhe ka kërkuar përgjegjësi publike dhe institucionale për shkeljet e mundshme.
“GLPS i bën thirrje deputetëve që të ndalin menjëherë këto veprime të paligjshme dhe të rrezikshme… Personat që shkelin Kushtetutën duhet të mbajnë përgjegjësi të plotë publike dhe institucionale për veprimet e tyre”, thuhet në reagim. /Telegrafi/