Petrol Company – më shumë kilometra, më shumë kursime
Në kohën kur çdo shpenzim ka rëndësi, Petrol Company mbetet zgjedhja e duhur për të gjithë ata që duan të kursejnë pa hequr dorë nga cilësia. Me çmime konkurruese dhe derivate të kontrolluara, kompania u mundëson klientëve furnizim të sigurt dhe ekonomik çdo ditë.
Petrol Company vazhdon të dëshmojë se ofron kombinimin ideal të çmimit dhe cilësisë, duke sjellë për klientët çmimet më të mira për derivate të standardeve të larta. Kjo i mundëson shoferëve të përfitojnë më shumë vlerë nga çdo furnizim dhe të kenë siguri në performancën e automjeteve të tyre.
Çdo ndalesë në Petrol Company nuk është vetëm furnizim me karburant, por edhe mundësi për të përfituar nga ofertat speciale në marketet One Stop Shop dhe restorantet Be Happy.Klientët mund të shijojnë kafe, ushqim dhe produkte cilësore me çmime të volitshme.
Përmes njoftimeve në grupin zyrtar në Viber, klientët informohen të parët për zbritjet dhe ofertat ditore.Petrol Company vazhdon të jetë pranë qytetarëve me cilësi, çmime të mira dhe shërbim të besueshëm.
Me fokus te kursimi dhe kënaqësia e klientit, Petrol Company mbetet ndër emrat më të besuar në treg.