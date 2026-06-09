Kurti në Vjenë: Integrimi ekonomik i Kosovës bazohet në infrastrukturë, investime dhe lidhje me BE-në
Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në hapjen e “Vienna Economic Forum – Meet Kosovo in Vienna 2026”, i cili këtë vit zhvillohet nën patronatin e Zyrës së Kryeministrit të Kosovës dhe kancelarit të Republikës Federale të Austrisë, Christian Stocker.
Në fjalën e tij në sesionin hapës me temën “Rruga e Kosovës drejt integrimit ekonomik dhe rritjes”, Kurti ka shprehur falënderime për mbështetjen e vazhdueshme të Austrisë ndaj Kosovës, duke e cilësuar atë si një partner të rëndësishëm strategjik.
Ai theksoi se marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Austrisë shkojnë përtej bashkëpunimit institucional, duke u ndërtuar edhe mbi lidhjet njerëzore, ku mërgata kosovare në Austri luan rol të rëndësishëm si urë lidhëse mes dy vendeve. Kurti përmendi gjithashtu kontributin e diasporës në ekonomi, si dhe investimet e kompanive me origjinë nga mërgata në Kosovë dhe të bizneseve austriake në vend.
Duke folur për integrimin ekonomik, kryeministri në detyrë u shpreh se ai nuk arrihet vetëm përmes deklaratave politike, por përmes zhvillimit të infrastrukturës, energjisë, rrjeteve digjitale, tregtisë dhe investimeve të qëndrueshme.
Kurti tha se Kosova ka shënuar rritje ekonomike në vitet e fundit, përfshirë rritjen e eksporteve dhe investimeve të huaja direkte, duke shtuar se vendi është ndër më të avancuarit në rajon në aspektin e qeverisjes demokratike, transparencës dhe sundimit të ligjit.
Ai përmendi gjithashtu proceset e integrimit evropian, duke theksuar se Kosova është pjesë e Planit të Rritjes së Bashkimit Evropian dhe po përgatitet për anëtarësim në SEPA, si dhe për përfshirje në iniciativën “Roam Like at Home”, që synon lehtësimin e integrimit në tregun evropian.
Në kuadër të planeve për zhvillim afatgjatë, Kurti foli edhe për investimet në infrastrukturën hekurudhore dhe lidhjet rajonale, duke i konsideruar ato si element kyç për integrimin ekonomik të vendit.
Ai theksoi se Kosova synon ndërtimin e një ekonomie të qëndrueshme për dekadat e ardhshme, duke kombinuar investimet në infrastrukturë, energji dhe kapital njerëzor.
Duke iu drejtuar investitorëve potencialë, Kurti tha se Kosova ofron një paketë të favorshme për biznes, përfshirë normën e tatimit prej 10 për qind për korporatat, përdorimin e euros si valutë zyrtare, fuqi punëtore të re dhe perspektivë të qartë për integrim në Bashkimin Evropian, që sipas tij siguron stabilitet dhe parashikueshmëri rregullatore për investimet afatgjata.