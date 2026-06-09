NOVATRA: Zgjidhje të personalizuara për klientë privatë
Të jetosh në Zvicër do të thotë të marrësh vendime të rëndësishme për sigurinë tënde financiare, shëndetin, pronën dhe të ardhmen e familjes. Për këtë arsye, NOVATRA Vermögensberatung AG ofron këshillim të personalizuar për klientë privatë, duke ndihmuar secilin të gjejë mbulimin e duhur sipas nevojave të veta.
Nga sigurimi shëndetësor, banimi dhe prona, automjetet e udhëtimet, deri te pensioni, pasuria, mbrojtja juridike dhe siguria kibernetike - NOVATRA i trajton këto fusha si pjesë të një plani të qartë dhe të menduar mirë.
Shëndeti
Sigurimi bazë dhe ai plotësues duhet të përshtaten me situatën tuaj jetësore, franshizën, nevojat mjekësore dhe mbulimet shtesë si trajtimet dentare, udhëtimet apo qëndrimet në spital.
Banim & Pronë
Qoftë me qira apo në pronësi, mbrojtja e shtëpisë dhe pasurisë personale është thelbësore. Sigurimi i përgjegjësisë civile, orendive, sendeve me vlerë apo ndërtesës ndihmon të shmangen kostot e papritura.
Automjete & Udhëtime
Nga sigurimi i automjetit dhe motoçikletës deri te mbulimi gjatë udhëtimeve, NOVATRA ndihmon që mobiliteti juaj të jetë i sigurt, pa paguar për mbulime të panevojshme.
Pension & Pasuri
Planifikimi i hershëm i pensionit ndihmon në ruajtjen e standardit të jetesës dhe mbrojtjen financiare të familjes. Zgjidhjet si shtylla e 2-të, pensioni privat 3a/3b dhe investimi i kapitalit krijojnë bazë më të qëndrueshme për të ardhmen.
Juridik & Kibernetikë
Në një kohë kur rreziqet ligjore dhe digjitale janë gjithnjë më të pranishme, mbrojtja juridike dhe sigurimi kibernetik privat ofrojnë mbështetje në raste si mashtrimet online, vjedhja e identitetit apo mosmarrëveshjet ligjore.
Me NOVATRA, klientët privatë nuk marrin zgjidhje të përgjithshme, por këshillim të përshtatur me jetën, familjen dhe planet e tyre. Përmes një analize të qartë, kompania ndihmon që çdo vendim sigurimi të jetë më i kuptueshëm, më i sigurt dhe më i dobishëm për të ardhmen.