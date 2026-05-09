Albin Kurti nominohet kandidat për kryeministër nga LVV
Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes Vetëvendosje ka vendosur ta nominojë Albin Kurtin si kandidat për kryeministër në zgjedhjet e 7 qershorit.
Vendimi për nominimin e tij është miratuar njëzëri nga të gjithë anëtarët gjatë mbledhjes së mbajtur të shtunën.
Kryetarja e Forumit të Gruas në këtë parti, Albulena Haxhiu, e ka mbështetur propozimin duke theksuar njohjen e saj të afërt me Kurtin dhe vlerësimin për qasjen e tij politike.
Sipas Haxhiut, Kurti nuk e ka parë kurrë postin e kryeministrit si privilegj apo rehati personale, por si përgjegjësi për t’u shërbyer qytetarëve.
“E propozoj se e njoh nga afër. E them me bindje me plotë, ai nuk e ka kuptuar pozitën e kryeministrit as si rehati e as si privilegj. Për të, pozita ka qenë për t’i ndihmuar qytetarëve. Për Albin Kurtin, shteti matet aty ku prek jetën e qytetarit. Përtej qeverisjes më të suksesshme, me te shteti nuk është strehë për të fortët e as strehë për plaçkë. Është i pashantazueshëm në politikë”, ka thënë ndër të tjera Haxhiu.
Zgjedhjet e parakohshme parlamentare do të mbahen më 7 qershor 2026 pasi Kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë presidentin e ri. /Telegrafi/