Sot nis votimi me postë për diasporën
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se sot nis votimi jashtë vendit, konkretisht përmes postës.
KQZ njofton se votimi nis nga 21 maji deri më 6 qershor.
Në njoftimin e Komisionit, bëhet e ditur se KQZ do t’ju dërgojë pakon me fletëvotim në adresën tuaj të banimit
SI TË VOTONI PËRMES POSTËS?
- Plotësoni fletëvotimin
- Vendoseni në zarfin e fshehtësisë
- Vendoseni zarfin e fshehtësisë dhe dëftesën e regjistrimit në zarfin kthyes
- Shënoni adresën e kutisë postare
- Dërgojeni zarfin në postë
Broshura e kandidatëve: https://kqz-ks.org/.../2026/05/143_Broshura_alsr-2.pdf
Lista e adresave: https://kqz-ks.org/.../2026.05.20-Adresat-e-kutive...
Zarfi duhet ta arrijë në kutinë postare të vendit përkatës më së largu deri më 6 qershor 2026.
Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përgatitur rreth 105 mijë pako individuale, brenda së cilave gjendet nga një fletëvotim i zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Kosovës.
Të gjitha këto pako, do të fillojnë të shpërndahen tek votuesit jashtë Kosovës që kanë përzgjedhur këtë mënyrë votimi gjatë kohës kur janë regjistruar si votues jashtë Kosovës. /Telegrafi/