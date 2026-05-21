Aeroplanë luftarak britanik u interceptuan në mënyrë të rrezikshme nga aeroplanë rusë
Dy aeroplanë luftarakë rusë muajin e kaluar interceptuan një aeroplan mbikëqyrjeje të Forcave Ajrore Mbretërore Britanike mbi Detin e Zi, në atë që ministria e Mbrojtjes e Britanisë e quajti të mërkurën një incident të rrezikshëm që rriti rrezikun e përshkallëzimit të mundshëm midis NATO-s dhe Rusisë.
Aeroplani UK Rivet Joint ishte i paarmatosur dhe kryente mbikëqyrje rutinë në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi Detin e Zi, tha ministria në një deklaratë, transmeton Telegrafi.
Ai u interceptua në mënyrë të përsëritur nga një aeroplan rus Su-35, i cili fluturoi mjaftueshëm afër për të aktivizuar sistemet e emergjencës në aeroplanin britanik, tha ajo.
Një Su-27 rus kreu gjashtë kalime, duke fluturuar gjashtë metra larg hundës së Rivet Joint, transmeton Telegrafi.
Rutte: Rusët e dinë se nëse përdorin armë bërthamore në Ukrainë, përgjigjja e NATO-s do të jetë shkatërruese
Incidenti ishte veprimi më i rrezikshëm rus kundër një aeroplani mbikëqyrjeje të Britanisë së Madhe që nga viti 2022, kur një aeroplan rus aty pranë lëshoi një raketë mbi Detin e Zi, në atë që Moska më vonë e quajti një mosfunksionim teknik.
Aeroplanët e forcave ajrore britanike kryejnë rregullisht mbikëqyrje me aleatët për të siguruar krahun lindor të NATO-s.
Këtë javë ka pasur një sërë incidentesh sigurie në rajonin e Baltikut, me një dron që shkeli hapësirën ajrore lituaneze dhe një aeroplan luftarak që rrëzoi një dron të dyshuar ukrainas mbi Estoni.
Më herët këtë vit, Britania dërgoi anije ushtarake për të parandaluar sulmet ndaj kabllove dhe tubacioneve nga nëndetëset ruse që kaluan më shumë se një muaj në dhe përreth ujërave të Britanisë së Madhe. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com