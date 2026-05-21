Bie një 27 vjeçar nga kulmi i një objekti në Babush të Ferizajt, dërgohet për trajtim në QKUK
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se një 27-vjeçar ka rënë nga kulmi i një objekti në fshatin Babush të Ferizajt.
Rastin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli.
“Më 20.05.2026, rreth orës 15:40 kemi pranuar informatën se në magjistralen Ferizaj -Prishtinë në fshatin Babush, te një objekt, një person kishte rënë nga kulmi (pullazi) dhe kishte pësuar lëndime trupore.
Menjëherë në vendin e ngjarjes është angazhuar një patrullë policore, e cila ka siguruar lokacionin, ndërsa personi i lënduar ishte transportuar fillimisht në Emergjencën e Ferizajt, e më pas, për shkak të lëndimeve të rënda trupore, i lënduari, një mashkull 27 vjeçar është dërguar për trajtim të mëtejmë në QKUK në Prishtinë”, tha Veseli.
Lidhur me rastin janë njoftuar hetuesit e stacionit policor, të cilët kanë dalë në vendin e ngjarjes, për ekzaminim të rrethanave të incidentit, si dhe inspektorët e punës.
Për të gjitha veprimet policore është njoftuar prokurori i shtetit dhe rasti është cilësuar “Asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës”. /Telegrafi/