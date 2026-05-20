Rutte: Rusët e dinë se nëse përdorin armë bërthamore në Ukrainë, përgjigjja e NATO-s do të jetë shkatërruese
Sekretari i Përgjithshëm i NATO, Mark Rutte, ka lëshuar një paralajmërim të ashpër ndaj Rusisë, duke deklaruar se çdo përdorim i armëve bërthamore në luftën kundër Ukraine do të sillte një përgjigje “shkatërruese” nga aleanca ushtarake perëndimore.
Duke folur për situatën e sigurisë në Evropë dhe luftën që vazhdon prej më shumë se katër vitesh në Ukrainë, Rutte theksoi se Kremlini është plotësisht i vetëdijshëm për pasojat që do të kishte një veprim i tillë. Sipas tij, çdo përshkallëzim bërthamor do të ndryshonte rrënjësisht natyrën e konfliktit dhe do të përbënte kërcënim direkt për sigurinë globale.
“Rusët e dinë se nëse përdorin armë bërthamore në Ukrainë, përgjigjja e NATO-s do të jetë shkatërruese”, deklaroi Rutte, duke nënvizuar se aleanca mbetet e bashkuar dhe e gatshme për t’iu përgjigjur çdo kërcënimi strategjik.
Komentet e tij vijnë në një periudhë tensionesh të larta mes Rusisë dhe vendeve perëndimore, ndërsa Moska vazhdon sulmet në territorin ukrainas dhe Perëndimi rrit mbështetjen ushtarake për Kievin.
Deklaratat për armët bërthamore kanë rikthyer shqetësimet ndërkombëtare për mundësinë e një përshkallëzimi të pakontrolluar të konfliktit.
Që nga fillimi i pushtimit rus në vitin 2022, zyrtarë rusë kanë bërë herë pas here deklarata që Perëndimi i ka interpretuar si kërcënime të tërthorta bërthamore. Në përgjigje, NATO ka përsëritur vazhdimisht se çdo përdorim i armëve të tilla do të sillte pasoja të rënda politike, ushtarake dhe ekonomike për Rusinë.
Ndërkohë, vendet anëtare të aleancës kanë shtuar investimet në mbrojtje, kanë forcuar praninë ushtarake në krahun lindor të Evropës dhe kanë intensifikuar koordinimin strategjik përballë asaj që e konsiderojnë kërcënimin më të madh të sigurisë në kontinent në dekadat e fundit. /Telegrafi/