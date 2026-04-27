Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar lidhur me thirrjen e seancës për zgjedhjen e Presidentit, duke e quajtur të papërgjegjshëm mënyrën e organizimit.

Sipas saj, ftesa për seancë ka ardhur vetëm katër minuta para kohës së paraparë për fillimin e saj.

“Pra, në ora 20:26 na vjen ftesa për seancë që duhet të mbahet në ora 20:30. Kaq serioz janë këta për të zgjedhur Presidentin”, ka deklaruar Çitaku.


