Alvarez refuzon Arsenalin dhe vendos se ku do të luajë sezonin e ardhshëm
Planet e Arsenalit për të bërë një transferim të madh gjatë verës kanë hasur në një pengesë serioze. Julian Alvarez, sulmuesi kryesor i Atletico Madridit, duket i vendosur të refuzojë një transferim në Londër.
Pavarësisht se skuadra e Mikel Artetas është në pozicionin më të mirë për ta nënshkruar atë, lojtari i kombëtares argjentinase nuk është i interesuar për idenë e jetës në kryeqytetin anglez, raporton Goal.com.
Sipas Pedro Fullanës për SER Deportivos, Arsenali është i vetmi klub i gatshëm t’i bëjë një ofertë konkrete Atletico-s për sulmuesin 26-vjeçar. Megjithatë, e gjithë marrëveshja po dështon për shkak të ngurrimit të deklaruar të Alvarez për t’u transferuar në Emirates.
Me interesin e Barcelonës të bllokuar për shkak të problemeve financiare, duket se fituesi i Kupës së Botës është i kënaqur të qëndrojë në Spanjë nën drejtimin e Diego Simeones dhe nuk ka ndërmend të detyrojë një transferim.
Fullana shpjegoi në SER Deportivos se i gjithë operacioni me disa klube të interesuara është "ndërprerë plotësisht". Ai theksoi se, megjithëse Arsenali është i vetmi ekip që ofron një mundësi realiste, refuzimi i lojtarit për të marrë në konsideratë një transferim e ndërlikon shumë çdo transferim veror.
Atletico, nga ana tjetër, është plotësisht i qetë pavarësisht spekulimeve në media dhe po ndërton në mënyrë aktive një ekip për sezonin e ardhshëm rreth sulmuesit të gjithanshëm, i cili shënoi 20 gola sezonin e kaluar.
Klubi spanjoll ka prioritizuar përforcimet në mbrojtje dhe mesfushë. Ata po synojnë mbrojtësin e Chelseat, Marc Cucurella, dhe gjithashtu po monitorojnë situatën rreth Bernardo Silva. Planet ambicioze të klubit varen nga mbajtja e lojtarëve kyç si Alvarez, e ardhmja e të cilit është e siguruar nga një kontratë që zgjat deri në qershor 2030.
Gjithçka është pezulluar për shkak të Kupës së Botës
Sulmuesi i suksesshëm tani do të pezullojë çdo bisedë rreth të ardhmes së tij në klub, ndërsa përgatitet të mbrojë titullin e Kupës së Botës me Argjentinën në Amerikën e Veriut.
Kampionët në fuqi të botës janë në Grupin J dhe e hapin turneun më 16 qershor kundër Algjerisë në Kansas City. Më pas kanë ndeshje kundër Austrisë dhe Jordanisë, dhe vetëm pasi të kthehet nga Kupa e Botës, Alvarez do të adresojë çështjen e të ardhmes së tij afatgjatë në klub. /Telegrafi/