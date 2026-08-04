Aston Villa ka gati 80 milionë euro për yllin e Barcelonës
Aston Villa po përgatit një ofertë zyrtare që mund të arrijë në 80 milionë euro për të nënshkruar me Marc Bernal, mesfushorin 19-vjeçar të Barcelonës, gjatë këtij afati kalimtar veror, pasi ai është një nga kërkesat e Unai Emery.
Bordi i Villas po kërkon të nënshkruajë me lojtarin e ri katalunas për të zëvendësuar Youri Tielemans pas transferimit të tij te Manchester United, megjithëse bordi i Barcelonës vazhdon të refuzojë ta shesë atë pasi e konsideron atë strategjik brenda një kontrate të mbrojtur deri në qershor 2029.
Emery e ka identifikuar Bernal si prioritetin e tij kryesor për mesfushën e Aston Villas përpara sezonit 2026/27 dhe pas shitjes së Tielemans te United, klubi anglez ka burimet financiare për të rritur ofertën fillestare prej 35 milionë funtesh në 80 milionë euro në mënyrë që të bindë bordin e Barcelonës.
Barcelona ka refuzuar tashmë ofertat e mëparshme prej rreth 30 milionë eurosh për lojtarin 19-vjeçar. Qëndrimi zyrtar në Camp Nou është të mos negociojë për mesfushorin, duke përmendur vlefshmërinë e kontratës së tij, e cila është e vlefshme deri në qershor 2029.
Blaugranët iu përgjigjen negativisht një kërkese të kohëve të fundit nga City në lidhje me të diplomuarin e akademisë, duke konfirmuar se lojtari nuk është i disponueshëm për transferim në rrethanat aktuale. Përveç interesit të Unai Emery, klube të tilla si Arsenal, Chelsea, Manchester United dhe Atletico Madrid po e monitorojnë nga afër situatën e mesfushorit 19-vjeçar.
Pavarësisht refuzimit të vendosur të Barcelonës, Aston Villa mbetet klubi me burimet më të mëdha financiare për të përfunduar transferimin këtë afat kalimtar. Barcelona beson se lojtari duhet të marrë një rol udhëheqës në ekipin e parë gjatë sezonit 2026/27, gjë që e bën të vështirë çdo marrëveshje nën klauzolën e tij të lirimit.
Bordi i Aston Villas do ta paraqesë zyrtarisht propozimin e tyre me shkrim në zyrat e Barcelonës në javën e parë të gushtit 2026. Objektivi i ekipit britanik është të testojë fuqinë financiare të klubit katalunas me ofertën prej 80 milionë eurosh përpara se të eksplorojë opsione të tjera të mesfushës në tregun e transferimeve. /Telegrafi/