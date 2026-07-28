Manchester City e sheh te Barcelona pasardhësin e Rodrit, por transferimi duket i pamundur
Manchester City ka nisur të planifikojë të ardhmen e mesfushës dhe është në kërkim të një zëvendësuesi afatgjatë për Rodrin.
Sipas raportimeve, një nga emrat që pëlqehet më shumë nga drejtuesit e kampionëve të Anglisë është talenti i Barcelonës, Marc Bernal, por transferimi i tij konsiderohet pothuajse i pamundur.
Mesfushori 19-vjeçar, një nga talentet më premtues të akademisë La Masia, ka tërhequr vëmendjen e Cityt për profilin e tij të lojës. Drejtuesit e klubit besojnë se ai ka cilësitë e nevojshme për të qenë pasardhësi ideal i Rodrit, falë aftësisë për të lexuar lojën, kontrolluar ritmin e ndeshjes dhe organizuar aksionet nga mesfusha.
Bernal kërkohet edhe nga Chelsea dhe Arsenali
Përveç Manchester Cityt, interesim për Bernalin kanë shfaqur edhe Chelsea dhe Arsenali, të cilët e shohin spanjollin si një lojtar me potencial për të shkëlqyer në Ligën Premier.
Megjithatë, Barcelona nuk ka ndërmend të heqë dorë nga një prej talenteve të saj më të çmuara. Bernal ka kontratë deri në vitin 2029, ndërsa marrëveshja e tij përfshin një klauzolë lirimi prej 500 milionë eurosh. Edhe vetë lojtari dëshiron të vazhdojë karrierën në Camp Nou.
Sipas raportimeve, interesi i Man Cityt shihet më shumë si pjesë e një strategjie afatgjatë sesa një përpjekje për ta transferuar lojtarin këtë verë.
Portali CaughtOffside shkruan se Man City e konsideron Bernalin zgjidhjen ideale për të ardhmen, duke vlerësuar forcën e tij fizike, qetësinë me topin, aftësinë për të luajtur nën presion dhe inteligjencën taktike.
Ndërkohë, Mundo Deportivo raporton se Barcelona së fundmi refuzoi edhe një tentativë të Manchester United për ta përfshirë Bernalin në një marrëveshje të mundshme për Marcus Rashford.
Flick e konsideron pjesë të rëndësishme të projektit
Dëshira e Bernalit për të qëndruar në Barcelonë është e qartë. Mesfushori beson te projekti i klubit dhe trajneri Hansi Flick i ka dhënë garanci se do të ketë një rol të rëndësishëm në skuadër.
Për këtë arsye, mesazhi i Barcelonës për Manchester Cityn, Chelsean dhe Arsenalin është i prerë: Marc Bernal nuk është në shitje.
Edhe pse City e sheh si pasardhësin ideal të Rodrit, transferimi i tij në këtë moment duket i pamundur. Klubi anglez pritet të vazhdojë ta ndjekë nga afër zhvillimin e talentit spanjoll, ndërsa paralelisht do të shqyrtojë edhe alternativa të tjera në treg. /Telegrafi/