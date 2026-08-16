“I duam të gjitha trofetë”, Martin Odegaard paralajmëron rivalët pas triumfit ndaj Man Cityt
Martin Odegaard ka shprehur kënaqësinë për paraqitjen e Arsenalit në finalen e Community Shield, ku “Topçinjtë” mposhtën bindshëm Manchester Cityn me rezultat 3-0.
Skuadra e Mikel Artetas zhvilloi një ndeshje të shkëlqyer dhe e dominoi përballjen, duke e nisur sezonin e ri me trofe.
Pas ndeshjes, kapiteni i Arsenalit foli për paraqitjen e skuadrës dhe ambiciet e saj për sezonin e ri.
“Luajtëm futboll fantastik. Ishte një paraqitje e shkëlqyer dhe një mënyrë e mrekullueshme për ta nisur sezonin”.
“Gjithmonë dua ta ndihmoj ekipin sa më shumë që të jetë e mundur me gola dhe asistime. Dua të shënoj më shumë gola. Sot treguam nivelin tonë. Treguam se jemi gati. Jemi seriozë dhe duam ta bëjmë përsëri”.
Odegaard nuk e fshehu ambicien e Arsenalit për të luftuar për të gjithë trofetë e mundshëm gjatë sezonit, duke theksuar se suksesi në Community Shield vetëm sa e ka rritur urinë e skuadrës.
“Duam të luftojmë për të. Duam ta bëjmë përsëri. Kur e shijon se sa bukur është, dëshiron ta përjetosh përsëri. Ne duam t’i fitojmë të gjitha”, përfundoi kapiteni i Arsenalit.
Arsenali ndërkohë të premten e nis sezonin në Ligën Premier ndaj skuadrës së sapo promovuar, Coventry City./Telegrafi/