Arsenali i jep leksion Man Cityt dhe e fiton Superkupën e Anglisë
Arsenali ka zhvilluar një paraqitje fantastike për të triumfuar ndaj Manchester Cityt dhe fituar trofeun e Superkupës së Anglisë, ndryshe i njohur si “Community Shield”.
“Topçinjtë” ishin dominues nga fillimi për të fituar me rezultat 3-0 për ta shijuar trofeun e parë të sezonit.
Pas vetëm 25 sekondave lojë, Riccardo Calafiori përfitoi nga një top i bukur dhe me një goditje të saktë e kaloi Arsenalin në epërsi (1’).
Ndërsa, ishte përforcimi i ri Christos Tzolis që asistoi për Kai Havertz, i cili realizoi me kokë për të dyfishuar epërsinë (28’).
City kishte një mundësi të mirë megjithatë goditja qendrore e Erling Haaland u ndal për mrekulli nga David Raya (40’).
Kur pritej që City të jepte ‘shenja jete’, Arsenali vazhdoi me dominim me Tzolis që dhuroi një tjetër asistim. Këtë herë për Martin Odegaard, që me një lëvizje mjeshtërore e vulosi fitoren (48’).
City provoi deri në fund që të barazonte megjithatë ishte i pafuqishëm mbi kontrollin e klubit londinez.
Kësisoj, Arsenali e nis sezonin në mënyrën më të mirë të mundshme duke e fituar trofeun e Superkupës së Anglisë./Telegrafi/